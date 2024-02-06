Вт, 6.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Шокирующие подробности: Бригитте Сюзанне Хунт рассказала, чем занималась в туалете с Таави Рыйвасом (2)

Кетлин Крузе
Copy
Фото: Taavi Sepp / kollaaž

Бригитте Сюзанне Хунт понимает, что ей приходится выходить из положения из-за своей репутации «разрушительницы семей», поэтому она решила открыться в своем блоге и рассказать о том, что произошло между ней и Таави Рыйвасом на скандальной вечеринке TV3.

В сентябре прошлого года разразился скандал на вечеринке телеканала TV3, когда бывшего премьер-министра Таави Рыйваса и светскую львицу Бригитте Сюзанне Хунт увидели вместе в туалетной кабинке.

«В начале вечеринки Таави и Луиза были вместе, держались за руки, но по мере того, как продолжался вечер, Таави все больше времени стал проводить с Бригитте и Дезиреэ», рассказывает один из гостей вечеринки, вспоминая зажигательный вечер, где Таави, по слухам, кружился на танцполе с несколькими женщинами и проводил время в интимной обстановке.

Комментарии (2)
Copy

Ключевые слова

Наверх