Бригитте Сюзанне Хунт понимает, что ей приходится выходить из положения из-за своей репутации «разрушительницы семей», поэтому она решила открыться в своем блоге и рассказать о том, что произошло между ней и Таави Рыйвасом на скандальной вечеринке TV3.
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Шокирующие подробности: Бригитте Сюзанне Хунт рассказала, чем занималась в туалете с Таави Рыйвасом (2)
В сентябре прошлого года разразился скандал на вечеринке телеканала TV3, когда бывшего премьер-министра Таави Рыйваса и светскую львицу Бригитте Сюзанне Хунт увидели вместе в туалетной кабинке.