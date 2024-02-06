«В начале вечеринки Таави и Луиза были вместе, держались за руки, но по мере того, как продолжался вечер, Таави все больше времени стал проводить с Бригитте и Дезиреэ», рассказывает один из гостей вечеринки, вспоминая зажигательный вечер, где Таави, по слухам, кружился на танцполе с несколькими женщинами и проводил время в интимной обстановке.