В субботу, 10 февраля, в 17:00 на главной площади квартала Ротерманни состоится встреча наступающего года Дракона по китайскому календарю. Зрителей ждет зрелищное шоу с участием как местных, так и пекинских артистов, специально приехавших в Эстонию на новогодний праздник. Мероприятие бесплатное.
НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ Квартал Ротерманни встретит наступление года Дракона масштабным шоу
Из Китая в Эстонию приезжают несколько трупп высокого уровня. Например, артисты, исполняющие традиционные танцы львов, выступали на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине, а фольклорный коллектив девочек завоевал ряд местных и международных наград. Фолк-ансамбль нового поколения Nomadic выступал на нескольких фестивалях в Китае. Участники группы Tourch окончили Пекинскую академию танца и обладают наградами многих китайских танцевальных фестивалей.
В честь китайского Нового года эстонские художники Кристьян Клеметс, Керту Лаанела и Эва Рейска создадут скульптуру дракона, которая и после мероприятия останется на главной площади Ротерманни, чтобы увидеть ее смогли все желающие.
Шоу-программу откроют танцоры-драконы из Эстонии и Пекина. Гостей поприветствуют посол Китая Го Сяомэй и основатель квартала Ротерманни Урмас Сырумаа. Вечер продолжится выступлением Пекинского ансамбля народной музыки, танцоров, музыкантов, а также вокалистов в сопровождении обладающих уникальным звучанием инструментов, признанных культурным наследием.
С 16:00 до 19:30 мастера народных промыслов из Пекина познакомят с национальным культурным наследием: драконы – символы мудрости китайского народа, которые когда-то использовались для передачи посланий, а фонари – символы воссоединений и праздников, созданные специально для приветствия года Дракона.
10 февраля 2024 года знаменует начало года Дракона по китайскому календарю, который продлится до 28 января 2025 года.
Квартал Ротерманни с его уникальной архитектурой представляет собой ориентированную на пешеходов среду без автомобилей, где каждый момент имеет значение, будь то наслаждение едой в одном из кафе или ресторанов, шопинг или вдохновение не имеющей аналогов смелой архитектурой квартала.