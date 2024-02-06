НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ Квартал Ротерманни встретит наступление года Дракона масштабным шоу

Из Китая в Эстонию приезжают несколько трупп высокого уровня. Например, артисты, исполняющие традиционные танцы львов, выступали на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине, а фольклорный коллектив девочек завоевал ряд местных и международных наград. Фолк-ансамбль нового поколения Nomadic выступал на нескольких фестивалях в Китае. Участники группы Tourch окончили Пекинскую академию танца и обладают наградами многих китайских танцевальных фестивалей.

В честь китайского Нового года эстонские художники Кристьян Клеметс, Керту Лаанела и Эва Рейска создадут скульптуру дракона, которая и после мероприятия останется на главной площади Ротерманни, чтобы увидеть ее смогли все желающие.

Скульптура дракона, которую создают эстонские художники. Фото: Rotermann

Шоу-программу откроют танцоры-драконы из Эстонии и Пекина. Гостей поприветствуют посол Китая Го Сяомэй и основатель квартала Ротерманни Урмас Сырумаа. Вечер продолжится выступлением Пекинского ансамбля народной музыки, танцоров, музыкантов, а также вокалистов в сопровождении обладающих уникальным звучанием инструментов, признанных культурным наследием.

С 16:00 до 19:30 мастера народных промыслов из Пекина познакомят с национальным культурным наследием: драконы – символы мудрости китайского народа, которые когда-то использовались для передачи посланий, а фонари – символы воссоединений и праздников, созданные специально для приветствия года Дракона.

10 февраля 2024 года знаменует начало года Дракона по китайскому календарю, который продлится до 28 января 2025 года.

Квартал Ротерманни с его уникальной архитектурой представляет собой ориентированную на пешеходов среду без автомобилей, где каждый момент имеет значение, будь то наслаждение едой в одном из кафе или ресторанов, шопинг или вдохновение не имеющей аналогов смелой архитектурой квартала.

Так встречали в Ротерманни год Зайца. Фото: Rotermann