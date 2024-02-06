Схватил за горло: звезду сериала «Эйфория» обвинили в нападении на репортера

Джошуа Фокс, репортер и сотрудник австралийской радиостанции, рассказал, что следил за актером в баре, а затем подошел к нему и попросил сделать одну фишку из его роли. Однако Джейкоб не был настроен на диалог. Он попросил не снимать его на видео и удалить все кадры. Репортер отказался это сделать, пишет Unian.

«Я не хотел этого делать, ведь почувствовал себя некомфортно. И это было мое единственное доказательство. Но потом Джейкоб просто сорвался. Он прижал меня к стене и его руки начали сжимать мне горло», – рассказал Фокс.

Больше подробностей инцидента не рассказывают. Известно, что полиция уже занимается этим делом.

«32-летний мужчина вероятно подвергся нападению со стороны 26-летнего актера. Репортер Джошуа Фокс не получил никаких травм, но расследование инцидента продолжается», – отмечается в заявлении полиции.

Представители актера и сам Джейкоб эту ситуацию пока не комментируют, но известно, что он не прочь участвовать в расследовании.