ВИДЕО ⟩ «Он обещал меня убить»: рейс из Шри-Ланки в Ригу был вынужден совершить незапланированную посадку

Эстонец, летевший рейсом Шри-Ланка-Рига, рассказал Elu24, что находившийся на борту латыш был настолько пьян и агрессивен, что стал представлять опасность для других пассажиров.

«Его жена тоже была избита. У нее были закрыты глаза», - говорит источник, добавляя, что она уже была избита до начала поездки.