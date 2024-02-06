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ВИДЕО ⟩ «Он обещал меня убить»: рейс из Шри-Ланки в Ригу был вынужден совершить незапланированную посадку

Хевели Туйск
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Фото: Lugeja foto/ Elu24

В понедельник вечером в редакцию поступила информация о том, что пьяный латыш ругался с другими пассажирами на рейсе Шри-Ланка - Рига, и ситуация стала довольно опасной. «Он обещал меня убить», - комментирует пассажир, сообщает Elu24.

Эстонец, летевший рейсом Шри-Ланка-Рига, рассказал Elu24, что находившийся на борту латыш был настолько пьян и агрессивен, что стал представлять опасность для других пассажиров.

«Его жена тоже была избита. У нее были закрыты глаза», - говорит источник, добавляя, что она уже была избита до начала поездки.

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