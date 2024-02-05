У Карла III диагностировали рак: он приостанавливает королевские обязанности

Согласно заявлению, 75-летний британский монарх «по-прежнему полностью позитивно относится к лечению и надеется как можно скорее вернуться к полноценной публичной деятельности». О какой форме рака идет речь, не уточняется. Во дворце заявили, что данное заболевание не связано с недавним лечением от доброкачественного увеличения простаты.

В январе Карл проходил лечение заболевания простаты

В середине января стало известно, что Карл проходит лечение в связи с увеличенной простатой. При этом сообщалось о неопасной корректирующей процедуре и недолгом реабилитационном периоде, на время которого было отменено участие в публичных мероприятиях.

Карл III, носивший ранее титул принца Уэльского Чарльза, стал королем Великобритании и 14 других территорий в сентябре 2022 года, когда после 70 лет пребывания на троне скончалась его мать - королева Елизавета II.