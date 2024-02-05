Известный украинский певец намекнул, что конкурсанты Евровидения от Украины заплатили за победу

Однако Melovin не согласен с результатами голосования. Оно вызвало у артиста много вопросов.

«Упала "Дия" (приложение, через которое можно было проголосовать за артиста - прим. ред.)» – это невозможно, ведь туда чуть ли не каждый день пытаются пробраться хакеры оккупанта, и зря. Разрыв между 1 и 2 местом в 600 000 - вопрос. А еще, кто объяснит голосование жюри, когда тех, кого критиковали, оценили самыми высокими баллами?» - отметил Melovin.

Также он намекнул на то, что Alyona Alyona и Jerry Heil заплатили немало денег за победу на Нацотборе.

После таких высказываний артист столкнулся с хейтом в Сети. Его обвинили в том, что он строит из себя жертву и не умеет проигрывать.

«Искренне желаю победителям достойно представить нашу страну на европейской сцене. Разорвать и завоевать слушателя! Потому что, как я и говорил в каждом интервью, их песня - это раз**б! И я слушал ее на повторе! Поэтому уважаемые комментаторы, ваши попытки надеть на меня рубашку жертвы, не умеющей проигрывать, выглядят довольно странно. У меня есть зерно сомнения относительно голосования, но никак не по поводу наших победительниц», - добавил певец.