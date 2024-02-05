СМОТРИТЕ ⟩ Максимум тела: шесть самых откровенных платьев «Гремми-2024»

Звезды решили сильно не скромничать и выбрали для премии «Гремми» поистине впечатляющие наряды, которые больше показывали, чем скрывали, пишет Фокус.
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В Лос-Анджелесе отгремела 66-я церемония вручения престижнейшей музыкальной премии «Грэмми». На празднике музыки и шоу звезды не упустили возможность продемонстрировать на красной дорожке свои роскошные наряды, причем некоторые из них были очень смелыми.
Майли Сайрус
Звездой вечера определенно стала певица Майли Сайрус. И дело не только в том, что она получила две статуэтки, но и в ее платье. Перед фотографами она позировала в золотом металлизированном кольчужном платье от Джона Гальяно для Maison Margiela. Платье было сплошным только на груди Майли и в области бикини, а остальная часть дизайна состояла из тонкой сетки.
Сайрус завершила свой смелый ансамбль горчично-желтыми туфлями на каблуках, ювелирными украшениями Tabi, Tiffany & Co. и пышной прической в стиле 1970-х годов.
Шарлотта Лоуренс
Американская исполнительница была одета в кастомное прозрачное платье в пол из тюля и многослойного кружева с открытыми плечами и нежной блестящей вышивкой от Rodarte. Образ дополняли туфли Andrea Wazen, клатч Tyler Ellis и едва заметные украшения Irene Neuwirth. Волосы Шарлотта собрала сзади, а с помощью макияжа выделила глаза.
Пэрис Джексон
Дочь Майкла Джексона не побоялась смело использовать вырезы в своем образе на красной ковровой дорожке. На ней было черное платье Celine с открытыми плечами, большим вырезом выше талии и смелым разрезом до бедра.
Пэрис сочетала платье с черными туфлями на шпильке и подходящим клатчем. Свои более чем 80 татуировок она по возможности покрыла тональным кремом.
Доджа Кэт
Доджа Кэт была одета в почти прозрачное платье от Dilara Findikoglu с корсетом. Платье без рукавов с небольшим шлейфом было настолько прозрачным, что были видны почти все татуировки на ее теле. Лиф платья также частично обнажил соски.
Певица завершила образ красными туфлями из змеиной кожи, серебряными украшениями, ярко-красной губой и очками в темной оправе.
Дуа Липа
Дуа Липа выбрала платье цвета серебристый металлик от Courrèges. Финальный лук Courrèges из коллекции 2024 года был переделан до неузнаваемости: платье артистки удлинили до пола, в то время как оригинал был до колена.
Поп-звезда снова поработала со своим стилистом Лоренцо Посокко, чтобы создать запоминающийся наряд для вечера, который она дополнила смелыми украшениями Tiffany & Co., в том числе искусным колье, украшенным драгоценными камнями, в форме двух рыб.
Холли Бэйли
Актриса и певица прибыла с модным опозданием на 66-ю ежегодную церемонию вручения премии «Грэмми» и воплотила в жизнь свою песню «Angel». Холли надела абсолютно прозрачное платье, украшенное кристаллами, изготовленное по индивидуальному заказу Gucci, и дополнила его украшениями от Pandora, созданными ею в сотрудничестве с Гретой Генриеттой. Ее волнистые волосы были разделены пробором посередине и доходили до талии. Образ Бэйли завершила изящным бриллиантовым колье и серебристыми босоножками на платформе.