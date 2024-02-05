СМОТРИТЕ ⟩ Максимум тела: шесть самых откровенных платьев «Гремми-2024»

Пэрис сочетала платье с черными туфлями на шпильке и подходящим клатчем. Свои более чем 80 татуировок она по возможности покрыла тональным кремом.

Доджа Кэт

Доджа Кэт была одета в почти прозрачное платье от Dilara Findikoglu с корсетом. Платье без рукавов с небольшим шлейфом было настолько прозрачным, что были видны почти все татуировки на ее теле. Лиф платья также частично обнажил соски.

Певица завершила образ красными туфлями из змеиной кожи, серебряными украшениями, ярко-красной губой и очками в темной оправе.

Дуа Липа

Дуа Липа выбрала платье цвета серебристый металлик от Courrèges. Финальный лук Courrèges из коллекции 2024 года был переделан до неузнаваемости: платье артистки удлинили до пола, в то время как оригинал был до колена.

Поп-звезда снова поработала со своим стилистом Лоренцо Посокко, чтобы создать запоминающийся наряд для вечера, который она дополнила смелыми украшениями Tiffany & Co., в том числе искусным колье, украшенным драгоценными камнями, в форме двух рыб.

Холли Бэйли

Актриса и певица прибыла с модным опозданием на 66-ю ежегодную церемонию вручения премии «Грэмми» и воплотила в жизнь свою песню «Angel». Холли надела абсолютно прозрачное платье, украшенное кристаллами, изготовленное по индивидуальному заказу Gucci, и дополнила его украшениями от Pandora, созданными ею в сотрудничестве с Гретой Генриеттой. Ее волнистые волосы были разделены пробором посередине и доходили до талии. Образ Бэйли завершила изящным бриллиантовым колье и серебристыми босоножками на платформе.