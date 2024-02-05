Друг «пухляша» Дмитрия Красилова рассказал, что артист игнорировал сигналы приближающейся смерти

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл, что еще за полтора месяца до смерти танцор жаловался на сахарный диабет, но пренебрегал здоровьем.

«Чтобы вы понимали, он сидел на инсулине. Ему нельзя было пить алкоголь, курить и надо было сидеть на правильном питании. С образом жизни артиста это было сделать крайне сложно. Дима был крайне импульсивным, эмоциональным человеком, был постоянно в движении. Он дома-то почти не жил», - рассказал друг Красилова.

Он же признался, что много раз предупреждал артиста, чтобы тот не пил алкоголь, на что в ответ получал: «Ай, плевать. Все можно!» Последний раз друзья виделись в кинотеатре «Октябрь» в злополучный вечер.

Ранее консьерж дома, в котором проживал Дмитрий, рассказала, что домой танцор вернулся в три часа ночи, слегка выпивший. Заметим, что запрещенных веществ в ходе экспертизы в крови Красилова не нашли. Официальная причина смерти - последствия эндокринопатии, болезни, спровоцированной нарушением работы эндокринных желез.