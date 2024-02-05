СОВСЕМ СКОРО! ⟩ Стало известно, когда откроют Нотр-Дам, пострадавший в страшном пожаре

Собор Парижской Богоматери в январе 2024 года. Фото: MARIO FOURMY/SIPA

Согласно письму, открытие знаменитого парижского собора продлится с 8 декабря 2024 года по 8 июня 2025 года.

В этот период пройдут различные торжества с участием французских и иностранных представителей духовенства.

За две недели до открытия здания в декабре на улицах Парижа пройдет большая процессия, сопровождающая возвращение статуи Нотр-Дама.

Собор Парижской Богоматери сильно пострадал в результате пожара в апреле 2019 года, из-за которого обрушилась верхняя часть достопримечательности, включая ее знаменитый шпиль.

Собор Парижской Богоматери в огне. Фото: EDMOND SADAKA EDMOND/SIPA

Собор Парижской Богоматери в огне. Фото: Emma PROSDOCIMI/SIPA