В минувшую пятницу, 2 февраля, в Fotografiska открылась выставка работ немецкого фотографа Питера Линдберга «Легкость бытия». Именно он стал создателем феномена «супермодель», предложив миру новое видение идеала женской красоты. Поработать с Линдбергом удалось даже самым известным эстонским моделям - Кармен Педару и Кармен Кассь. Смотрите галерею!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вы захотите увидеть эти снимки вживую: в Таллинне открылась выставка культового фотографа
Питер Линдберг умер в 2019 году, но до сих пор остается легендарным фотографом, сумевшим раскрыть истинную красоту женщины. Морщины, пигментные пятна, складки на теле и другие несовершенства во внешности Линдберг считал изюминкой. «Бессердечная ретушь не должна быть выбранным инструментом для представления женщин в начале этого века. Когда вы соглашаетесь с идеей, что без правды не может быть красоты, ответ становится очевидным. Насколько безумна и нереальна идея стереть с лица весь свой опыт?» - говорил знаменитый фотограф, не признающий ретушь.
Практически все работы Линдберга монохромные, ведь, как он сам говорил: черно-белые цвета всегда были связаны с глубокой правдой изображения, с его самым скрытным смыслом.
Открыть выставку в Таллинне приехали сыновья Линдберга - Бенджамин и Саймон, которые не только рассказали про самые знаменитые работы отца, но и ответили на вопросы посетителей выставки.
Так Бенджамин рассказал про одну из культовых работ своего отца - фотографию 1988 года, на которой запечатлены тогда еще никому не известные Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рейчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц и Кристи Тарлингтон в белых мужских рубашках.
Уже в те года Линдберг был известным фотографом, работающим с европейскими журналами, но, несмотря на огромное количество предложений от американского Vogue, отказывался от сотрудничества с ними. Линдберг не принимал американскую модную индустрию, в которой превозносилась безупречность и сексуальность женщин.
«Американский Vogue спросил Питера, почему он не хочет работать с ними, на что отец ответил, что ему не нравилось то, как журнал преподносит женщин. Тогда Vogue предложил Питеру показать, какой он видит женщину на обложке журнала. Отец пригласил шестерых моделей на пляж Санта-Моника и попросил их взять с собой только мужские белые рубашки. Он сделал несколько снимков, а когда отнес их редактору Vogue со словами: "Это мое видение женщины, это то, что я хочу снимать", получил ответ: "Спасибо, сэр. Да, действительно, мы не сможем работать вместе"», - рассказывает Бенджамин историю, которая положила начало сотрудничеству Питера Линдберга и американского Vogue.
Спустя полгода, когда в главном модном американском журнале сменился главный редактор, которым стала всем известная Анна Винтур. Она, как-то копаясь в архивах, наткнулась на теперь уже знаменитые снимки в белых рубашках и, не побоявшись скандала, поместила их на обложку журнала. Именно с тех пор модная индустрия взглянула по-новому на женщин, осознав, что истинная красота скрывается не за ретушью или чрезмерной педантичностью, а за натуральностью и простотой.
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