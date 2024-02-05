ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вы захотите увидеть эти снимки вживую: в Таллинне открылась выставка культового фотографа

«Американский Vogue спросил Питера, почему он не хочет работать с ними, на что отец ответил, что ему не нравилось то, как журнал преподносит женщин. Тогда Vogue предложил Питеру показать, какой он видит женщину на обложке журнала. Отец пригласил шестерых моделей на пляж Санта-Моника и попросил их взять с собой только мужские белые рубашки. Он сделал несколько снимков, а когда отнес их редактору Vogue со словами: "Это мое видение женщины, это то, что я хочу снимать", получил ответ: "Спасибо, сэр. Да, действительно, мы не сможем работать вместе"», - рассказывает Бенджамин историю, которая положила начало сотрудничеству Питера Линдберга и американского Vogue.