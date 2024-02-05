«Мне не нужны польские товары. Где эстонские яблоки?!»: покупательница в ярости из-за отсутствия отечественных фруктов

Проживающей в Таллинне матери троих детей приходится часто ходить в магазин, так как кормить детей приходится часто и много. Многодетная мать расстроена, ведь эстонских фруктов и овощей сейчас нигде не найти.

«Я мать троих детей. У меня нет времени специально ездить на рынок или на небольшую ферму на окраине Таллинна, чтобы купить эстонских продуктов, хотя я даже не уверена, что и там можно найти эстонские товары», – жалуется она. «Почему в крупных сетевых магазинах на первом месте товары из других стран, а наши еще поискать надо? Я понимаю, что, например, Prisma – финская сеть и продает их продукцию, но почему рядом на полках нет эстонских товаров ? Иногда его редко, но найти можно, правда по заоблачной цене».

Tv3 ознакомился с выбором фруктов на сайте Prisma. Из 78 фруктов был представлен только один эстонский товар – яблоки по 4,06 евро за килограмм. Цена невелика по сравнению с ценами на другие яблоки за килограмм, но очень печально, что в продаже есть только один эстонский продукт.