Когда посреди зимы заглядываешь в наши магазины, продуктов столько же, сколько и летом, но если присмотреться, то большая часть товаров не из Эстонии. Летом в эстонских магазинах проходит большая акция на отечественные товары, но куда же исчезают все продукты зимой? Пишет читатель на Tv3.
«Мне не нужны польские товары. Где эстонские яблоки?!»: покупательница в ярости из-за отсутствия отечественных фруктов
Проживающей в Таллинне матери троих детей приходится часто ходить в магазин, так как кормить детей приходится часто и много. Многодетная мать расстроена, ведь эстонских фруктов и овощей сейчас нигде не найти.
«Я мать троих детей. У меня нет времени специально ездить на рынок или на небольшую ферму на окраине Таллинна, чтобы купить эстонских продуктов, хотя я даже не уверена, что и там можно найти эстонские товары», – жалуется она. «Почему в крупных сетевых магазинах на первом месте товары из других стран, а наши еще поискать надо? Я понимаю, что, например, Prisma – финская сеть и продает их продукцию, но почему рядом на полках нет эстонских товаров ? Иногда его редко, но найти можно, правда по заоблачной цене».
Tv3 ознакомился с выбором фруктов на сайте Prisma. Из 78 фруктов был представлен только один эстонский товар – яблоки по 4,06 евро за килограмм. Цена невелика по сравнению с ценами на другие яблоки за килограмм, но очень печально, что в продаже есть только один эстонский продукт.
Еще можно посмотреть выбор отечественных фруктов на сайте Selver, но оказалось, что и в эстонской сети магазинов яблок из нашей страны очень мало. В ассортименте Selver доступен только один сорт по цене 3,99 евро за килограмм, а все остальные яблоки происходят из Нидерландов, Бельгии или других частей Европы.
Неужели в Эстонии яблоки растут так плохо, что к зиме все яблоки исчезают, или в чем причина, что в Эстонии так мало яблок на прилавках магазинов?
Менеджер магазина Prisma Кристи Райзель подтвердила, что они по-прежнему стараются предлагать покупателям преимущественно продукцию отечественного производства.
«В Prisma мы всегда хотим предложить нашим клиентам отечественные фрукты и овощи, и продаем выращенную в Эстонии продукцию, пока сохраняется осенний урожай. К сожалению, производителей у нас не так много, объемы производства невелики, потери при хранении будут влиять на внутреннее качества и доступности фруктов и овощей, что в свою очередь создаст дефицит и повысит цену на продукт», – поясняет Кристи.
Райзель также прокомментировал, почему эстонские продукты так дорого стоят. «Со своей стороны, мы можем подтвердить, что высокая цена в зимнее время вызвана не наценками в магазинах, а высокой ценой производителя. Некоторые потребители готовы покупать отечественные товары подороже, но мы в свою очередь стараемся предлагать более дешевые фрукты и овощи, например из Польши. Разница в ценах между товарами двух стран действительно заметна – рынок в Польше просто существенно больше, там много крупных производителей с очень большие объемы производства и продаж, и есть достойная ценовая конкуренция. Однако это не означает более низкого качества – из Польши поступают такие же вкусные фрукты и овощи, которые покупатель может купить по доступной цене».
«Это не означает, что мы предпочитаем польские фрукты и овощи эстонским производителям. Конечно, нет, мы просто хотим предложить продукцию в другом ценовом диапазоне, который каждый может себе позволить», –добавила Райзель.