Старший сын Сильвии Ильвес Стефан покорил публику удивительно сложной фортепианной пьесой. «Мне самой казалось невозможным выучить эту сложнейшую 15-минутную пьесу за полтора месяца», - говорит Сильвия. Об этом пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ Сын Сильвии Ильвес покорил публику сложнейшей пьесой: «Никто еще не играл это произведение в столь юном возрасте»
Сын Сильвии Ильвес, Стефан, своей потрясающей игрой на фортепиано производит фурор в социальных сетях. Вместе со своим учителем по фортепиано Йоханом Рандвере Стефан исполнил одно из самых сложных фортепианных произведений - «Пляску смерти» Ференца Листа.
«Стефан в дуэте со своим преподавателем фортепиано впервые исполнил «Пляску смерти» Ференца Листа», - говорит Сильвия Ильвес, которая сначала не поверила, что ее сын сможет освоить такое сложное произведение за столь короткое время.
«Я бы хотела поблагодарить преподавателя, который не отступил от поставленной цели. Мне самой казалось невозможным выучить эту сложнейшую 15-минутную пьесу за полтора месяца! Спасибо вам, учителя Йохан Рандвере и Майги Пакри», - отмечает Сильвия, добавляя, что она очень рада, что решила отдать Стефана на обучение к пианисту Йохану Рандвере. «Они очень хорошо ладят, и Йохан очень верит в моего 13-летнего Стефана, он видит в нем куда большего пианиста, чем я».
«Преподаватель фортепиано после выступления сказал мне, что он очень доволен Стефаном. Пожалуй, никто еще не играл это произведение в столь юном возрасте. У Стефана необычайно большие для его возраста руки (у него 48-й размер ноги, что уж говорить о руках), которые позволяют ему очень хорошо играть на фортепиано», - говорит Сильвия. «В этом плане Стефан настоящий музыкант в душе. Меня очень удивляет его восторг от музыки композитор и пианиста Листа! Стефан может слушать концерты этого композитора сутками напролет».
«Лист был крайне виртуозным, мощным. Он подчеркивал эффекты, использовал фортепиано как оркестр, а Стефан любит оркестровую музыку, в ней есть необузданность и энтузиазм. Преданность Стефана своей цели до сих пор впечатляет. Я не верила, что он выучит композицию за полтора месяца», - говорит Сильвия.
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