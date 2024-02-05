ВИДЕО ⟩ Сын Сильвии Ильвес покорил публику сложнейшей пьесой: «Никто еще не играл это произведение в столь юном возрасте»

Сын Сильвии Ильвес, Стефан, своей потрясающей игрой на фортепиано производит фурор в социальных сетях. Вместе со своим учителем по фортепиано Йоханом Рандвере Стефан исполнил одно из самых сложных фортепианных произведений - «Пляску смерти» Ференца Листа.

«Стефан в дуэте со своим преподавателем фортепиано впервые исполнил «Пляску смерти» Ференца Листа», - говорит Сильвия Ильвес, которая сначала не поверила, что ее сын сможет освоить такое сложное произведение за столь короткое время.

Стефан Ильвес. Фото: Erakogu

«Я бы хотела поблагодарить преподавателя, который не отступил от поставленной цели. Мне самой казалось невозможным выучить эту сложнейшую 15-минутную пьесу за полтора месяца! Спасибо вам, учителя Йохан Рандвере и Майги Пакри», - отмечает Сильвия, добавляя, что она очень рада, что решила отдать Стефана на обучение к пианисту Йохану Рандвере. «Они очень хорошо ладят, и Йохан очень верит в моего 13-летнего Стефана, он видит в нем куда большего пианиста, чем я».

«Преподаватель фортепиано после выступления сказал мне, что он очень доволен Стефаном. Пожалуй, никто еще не играл это произведение в столь юном возрасте. У Стефана необычайно большие для его возраста руки (у него 48-й размер ноги, что уж говорить о руках), которые позволяют ему очень хорошо играть на фортепиано», - говорит Сильвия. «В этом плане Стефан настоящий музыкант в душе. Меня очень удивляет его восторг от музыки композитор и пианиста Листа! Стефан может слушать концерты этого композитора сутками напролет».

«Лист был крайне виртуозным, мощным. Он подчеркивал эффекты, использовал фортепиано как оркестр, а Стефан любит оркестровую музыку, в ней есть необузданность и энтузиазм. Преданность Стефана своей цели до сих пор впечатляет. Я не верила, что он выучит композицию за полтора месяца», - говорит Сильвия.

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