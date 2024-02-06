Еще несколько лет назад стало ясно, что множество аккаунтов под именем ведьмы Мэрилин Керро, известной не только в Эстонии, но и в России благодаря шоу «Битва экстрасенсов», - фейковые. Но люди до сих пор активно следят за этими профилями, а возможно даже теряют из-за мошенников деньги.
Мошенники от лица эстонской ведьмы Мэрилин Керро продолжают дурить народ
Портал Limon.ee обратил внимание, что в соцсетях Instagram и Facebook до сих пор очень популярны фейковые аккаунты эстонской ведьмы Мэрилин Керро. Понять, что они не принадлежат ясновидящей очень просто: все или большинство публикаций в них сделаны на русском языке, а стоимость консультаций указана в рублях.
Однако можно заметить, что на такие аккаунты подписано невероятное количество людей. Например, на одну из страниц в Instagram, которая, кстати, даже отмечена галочкой, подтверждающей, что это верифицированный аккаунт известной личности, подписано 289 тысяч человек.
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- так выглядит последняя публикация в аккаунте, якобы принадлежащем эстонской ведьме.
Несколько лет назад Керро также писала в своем официальном аккаунте в Facebook, что это ее единственная страница, но, поскольку публикаций в ее профиле очень много, сейчас найти именно ту практически невозможно.
Мы также обратились к самой Мэрилин Керро, чтобы узнать, предпринимала ли она какие-либо действия для того, чтобы эти аккаунты закрыли; связывалась ли она с полицией и обращались ли к ней люди, ставшие жертвами мошенников.
«Эстонская полиция не реагирует, потому что они не сотрудничают с Россией. IP-адреса всех аккаунтов российские, а так как я не собираюсь в Россию и в данный момент это в принципе сложно, я не могу ничего сделать отсюда. Я писала в Facebook и Instagram, но никто не отвечает», - сказала нам Керро.
Она подтвердила, что у нее есть аккаунт в таких социальных сетях, как Facebook, Instagram и «Вконтакте». В Facebook ее профиль создан под ником KerroMarilyn, в Instagram - kerromarilynshop, на котором, как она сама отметила, мало подписчиков, поскольку эту страничку постоянно блокируют.
Керро рассказала, что мошенники с помощью фотошопа создали поддельное водительское удостоверение, которого у эстонской ведьмы в то время даже не было. «Они взяли фотографию из какой-то программы и с помощью фотошопа сделали фальшивые права», - объясняет она то, как аферисты через фейковые аккаунты проходили верификацию.
«Здесь видно, что я предостерегаю людей в "Вконтакте". Очевидно, что у меня нет российских водительских прав. Я вообще права получила только в прошлом году», - объяснила ясновидящая.
Ясновидящая также подтвердила, что ей и правда иногда пишут люди с вопросами о популярных фейковых аккаунтах, и те, кто попался на удочку мошенников, однако, по ее словам, из Эстонии она сама не может ничего сделать.
Мы также обратились в Инспекцию по защите личных данных AKI, но ответа пока не получили. Опубликуем его при первой возможности.