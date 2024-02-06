Мошенники от лица эстонской ведьмы Мэрилин Керро продолжают дурить народ

«Эстонская полиция не реагирует, потому что они не сотрудничают с Россией. IP-адреса всех аккаунтов российские, а так как я не собираюсь в Россию и в данный момент это в принципе сложно, я не могу ничего сделать отсюда. Я писала в Facebook и Instagram, но никто не отвечает», - сказала нам Керро.

Она подтвердила, что у нее есть аккаунт в таких социальных сетях, как Facebook, Instagram и «Вконтакте». В Facebook ее профиль создан под ником KerroMarilyn, в Instagram - kerromarilynshop, на котором, как она сама отметила, мало подписчиков, поскольку эту страничку постоянно блокируют.

Керро рассказала, что мошенники с помощью фотошопа создали поддельное водительское удостоверение, которого у эстонской ведьмы в то время даже не было. «Они взяли фотографию из какой-то программы и с помощью фотошопа сделали фальшивые права», - объясняет она то, как аферисты через фейковые аккаунты проходили верификацию.

«Здесь видно, что я предостерегаю людей в "Вконтакте". Очевидно, что у меня нет российских водительских прав. Я вообще права получила только в прошлом году», - объяснила ясновидящая.

Фото: Скриншот.

Фото: Скриншот.

Ясновидящая также подтвердила, что ей и правда иногда пишут люди с вопросами о популярных фейковых аккаунтах, и те, кто попался на удочку мошенников, однако, по ее словам, из Эстонии она сама не может ничего сделать.

Мы также обратились в Инспекцию по защите личных данных AKI, но ответа пока не получили. Опубликуем его при первой возможности.