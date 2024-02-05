В моду на 2024 год возвращается детское имя 80-х: как красиво назвать мальчика

Речь идет об имени Трэвис. За последнее десятилетие его популярность пошла на убыль.

По данным Управления социального обеспечения США, это имя достигло пика популярности в 1979 году (тогда оно было 39-м по популярности именем мальчика). В 2024 году этот рейтинг упал до 759 места.

Отмечается, что на рост популярности данного имени может повлиять одержимость Тейлор Свифт Трэвисом Келси: «В конце концов, практически все, к чему прикасается Свифт, превращается в золото».

Эксперты по именам уверены, что поп-культура действительно влияет на детские имена:

«Посмотрите на Шарлотту: в 2000 году оно занимало 289-е место. Дочь Кейт Миддлтон родилась в 2015 году, и, о чудо, имя девочки сохраняет свое место в первой десятке на протяжении последних восьми лет».