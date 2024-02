5000 ЕВРО ЗА БИЛЕТ? ⟩ Организаторы фестиваля в Таллинне удивили ценником

Рок-фестиваль «Будь как дома, Путник!» пройдет в Эстонии уже в девятый раз. На нем нет возрастных ограничений, а в программе заявлены каверы Rammstein, Король и Шут, Сектор Газа, System of a Down, Red Hot Chili Peppers, Queen и многих других популярных артистов. После шоу гостей ждет After Party с рок-диско от диджея Milena Guero. В числе исполнителей на таллиннском фестивале заявлены музыкальная сборная Ида-Вирумаа «Хали-Гали», группа из Финляндии Rumstain – трибьют Rammstein, и местная изюминка – таллиннская трибьют легендарного КиШа «Ведьма и Осел».