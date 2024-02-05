5000 ЕВРО ЗА БИЛЕТ? ⟩ Организаторы фестиваля в Таллинне удивили ценником

На прошлом «Будь как дома, Путник!» в Таллинне собралось около тысячи зрителей. «Сейчас все так подорожало, – объясняет Надежда Зеленко. – Это ощутимо влияет на организацию мероприятий в том числе. Но я не могу дать путникам меньше, чем в предыдущий раз. Шоу должно быть на уровне! Люди ждут этого музыкального события, они отмечают свои дни рождения и годовщины на наших концертах, делают предложения руки и сердца».

Кадры с фестиваля «Будь как дома, Путник!», который прошел в Таллинне в сентябре. Фото: Konstantin Sednev

По словам организатора фестиваля «Будь как дома, Путник!», на прошлом фестивале, который проходил в Таллинне в сентябре 2023 года, нашлись люди, которые поддержали мероприятие донатами от 100 до 500 евро. В этот раз гранд-спонсор, который готов потратить на концерт 5000 евро, пока не найден. Но организаторы фестиваля не теряют надежды и верят, что такой любитель рока точно найдется.

«Получить спонсорскую поддержку от людей, которым действительно нравится то, что ты делаешь – это очень приятно и важно. Значит, я на верном пути!» – говорит Надежда Зеленко. Она объясняет, что провести фестиваль такого масштаба – дело затратное.

«Есть масса обязательных расходов по организации мероприятия такого уровня, которые не видны обывателю. Например, уплата комиссии Союзу авторов Эстонии – обществу защиты авторских прав, ведь публичное исполнение чужой музыки не бесплатно! Далеко не все организаторы и исполнители в Эстонии помнят об этом. Я же стараюсь делать все красиво, с уважением к авторам, артистам, команде и слушателям. Поэтому мне никогда не будет стыдно за свою работу, какая бы сложная задача передо мной не стояла», – объясняет организатор фестиваля «Будь как дома, Путник!».

А вы бы пошли на концерт за 5000 евро? Или считаете это сумасшествием? Делитесь вашим мнением в комментариях!