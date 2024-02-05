В следующую субботу, 17 февраля, в клубе Helitehas пройдет концерт каверов на популярные рок-хиты «Будь как дома, Путник! - 9». Реклама красуется на щитах на Лаагна-теэ, а также мелькает в соцсетях. Удивляет цена самого дорого билета – 5000 евро. Серьезно? Мы решили выяснить, откуда взялось такое ценообразование, которое даже мировые звезды не могут себе позволить.
5000 ЕВРО ЗА БИЛЕТ? ⟩ Организаторы фестиваля в Таллинне удивили ценником
Рок-фестиваль «Будь как дома, Путник!» пройдет в Эстонии уже в девятый раз. На нем нет возрастных ограничений, а в программе заявлены каверы Rammstein, Король и Шут, Сектор Газа, System of a Down, Red Hot Chili Peppers, Queen и многих других популярных артистов. После шоу гостей ждет After Party с рок-диско от диджея Milena Guero. В числе исполнителей на таллиннском фестивале заявлены музыкальная сборная Ида-Вирумаа «Хали-Гали», группа из Финляндии Rumstain – трибьют Rammstein, и местная изюминка – таллиннская трибьют легендарного КиШа «Ведьма и Осел».
Все бы ничего, но билеты на мероприятие стоят от 18 евро до…. 5000! Наверное, произошла ошибка, и организаторы случайно добавили к ценнику несколько нулей?
«Никакой ошибки, действительно, наш гранд-вип стоит 5000 евро, – подтвердила организатор мероприятия Надежда Зеленко, она же Ведьма из группы «Ведьма и Осел» – Число, которое вас удивило, это не совсем стоимость билетов. На сайте GateMe можно найти детский билет за 18 евро, стандартный за 25 евро и вип-билет за 42 евро. Также есть три варианта оказать спонсорскую поддержку нашему мероприятию и получить благодарность от меня в виде билетов и футболок. Так спонсором проекта можно стать и за 500 евро, а вот за 5000 евро гранд-спонсор сможет окунуться в наш магический творческий мир: побывать на саундчеке, увидеть подготовку с нуля и стать свидетелем рождения невероятного праздника с особенной атмосферой, сможет посетить бэкстейдж во время концерта, пообщаться с артистами и узнать, что происходит там перед самым выходом на сцену… Высокая стоимость подобной возможности позволит сохранить эту опцию эксклюзивной, такой спонсор может быть только один».
На прошлом «Будь как дома, Путник!» в Таллинне собралось около тысячи зрителей. «Сейчас все так подорожало, – объясняет Надежда Зеленко. – Это ощутимо влияет на организацию мероприятий в том числе. Но я не могу дать путникам меньше, чем в предыдущий раз. Шоу должно быть на уровне! Люди ждут этого музыкального события, они отмечают свои дни рождения и годовщины на наших концертах, делают предложения руки и сердца».
По словам организатора фестиваля «Будь как дома, Путник!», на прошлом фестивале, который проходил в Таллинне в сентябре 2023 года, нашлись люди, которые поддержали мероприятие донатами от 100 до 500 евро. В этот раз гранд-спонсор, который готов потратить на концерт 5000 евро, пока не найден. Но организаторы фестиваля не теряют надежды и верят, что такой любитель рока точно найдется.
«Получить спонсорскую поддержку от людей, которым действительно нравится то, что ты делаешь – это очень приятно и важно. Значит, я на верном пути!» – говорит Надежда Зеленко. Она объясняет, что провести фестиваль такого масштаба – дело затратное.
«Есть масса обязательных расходов по организации мероприятия такого уровня, которые не видны обывателю. Например, уплата комиссии Союзу авторов Эстонии – обществу защиты авторских прав, ведь публичное исполнение чужой музыки не бесплатно! Далеко не все организаторы и исполнители в Эстонии помнят об этом. Я же стараюсь делать все красиво, с уважением к авторам, артистам, команде и слушателям. Поэтому мне никогда не будет стыдно за свою работу, какая бы сложная задача передо мной не стояла», – объясняет организатор фестиваля «Будь как дома, Путник!».
А вы бы пошли на концерт за 5000 евро? Или считаете это сумасшествием? Делитесь вашим мнением в комментариях!