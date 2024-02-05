ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне прошла лекция посвященная истории дома Dior

Christian Dior - один из самых знаменитых Домов моды, умело перешедший из середины прошлого века в современность и глубоко почитаемый миллионами людьми по всему миру. Одним словом бренд описать невозможно, это и роскошь, и чувство стиля, и неожиданные, но интересные повороты.

Ведущие мероприятия - историк, коллекционер и основатель парфюмерной лаборатории PERFUME LAB Константин Галенский и известный парфюмер Валерий Морозов, среди творений которого уже около несколько десятков парфюмерных шедевров.

Следующее мероприятие об истории парфюмерии пройдет 14 марта в ресторане La Pineta и будет посвящено знаменитому Дому CHANEL.

Парфюмерия французского бренда Chanel по праву считается одной из самых искусных и гениальных. Многие ароматы из коллекции окутаны легендами о создании и несут в себе нечто большее, чем просто композиции, наполненные вкусными нотами. Да и история самого бренда, который в своё время совершил прорыв в мире моды, крайне интересна.

Зарегистрироваться на следующие мероприятие, посвященное истории парфюмерии дома Chanel, можно по е-майл showcaseprproject@gmail.com

или на официальной странице Facebook https://www.facebook.com/showcase.pr.project