Согласно прогнозам астрологов DailyHoro, на этой неделе нас с вами все еще будет ждать много удачи - благоприятный период с сильным Марсом, Венерой и Меркурием продолжается.
Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля: много удачи, но один очень опасный аспект
Однако первый аккорд этого периода в лице понедельника может оказаться весьма сложным и противоречивым. Это произойдет из-за соединения Плутона и Меркурия - очень опасного аспекта. Далее последуют хорошие дни с созидательной энергией ночных светил.
Овен
Сейчас одни из самых лучших дней для Овнов. В это время стоит начинать новые дела, заниматься работой, бизнесом, домашними делами. В отношениях с близкими людьми астрологи рекомендуют быть как можно менее настырными и требовательными. Мягкие Овны, которые умеют общаться не ультиматумами, а просьбами, станут самыми счастливыми отцами, мамами, женами и мужьями.
Телец
На этой неделе Тельцы ощутят наступление перемен. Придет момент, когда люди данного знака осознают, что не смогут стать прежними уже никогда. Это хорошая и продуктивная неделя для всех Тельцов, которые очень хотят понять, что и как им нужно делать дальше. В любовной сфере эти семь дней могут быть весьма продуктивными, ведь у одиноких Тельцов есть шанс встретить вторую половинку. Тем, кто в этом не нуждается, будет приятно общаться с партнером.
Близнецы
В бочке меда Близнецов будет ожидать ложка дегтя, но она совсем не почувствуется, если Близнецы смогут быстро изменить свое отношением к трудностям. Любыми способами нужно уходить от конфликтов, напряженности на работе и дома. Также астрологии считают, что настало крайне благоприятное время для заботы о здоровье. Можно садиться на диету, заниматься спортом, ходить на массаж.
Рак
Понедельник - самый тяжелый для Раков день, но он все равно может стать источником хорошего настроения. Просто не стоит недооценивать своих соперников и врагов, а также расслабляться. В начале недели возможно возвращение старых психологических "болячек". В любом случае это должно будет проявиться. Если нет, значит, в прошлом Раки все делали верно в плане излечения от неуверенности, страхов и сомнений.
Лев
Львам необходимо заканчивать важные дела во что бы то ни стало. В конце недели нужно будет сделать последний рывок, который поможет сократить дистанцию между Львами и их конкурентами. Одиноким представителям этого знака, которые находятся в поисках любви, сейчас лучше сконцентрироваться полностью лишь на работе. Семейным же Львам можно попробовать преуспеть как в общении с близкими, так и в бизнесе и работе. Проблем это вызвать не должно.
Дева
Эта неделя принесет Девам удовлетворение, позитив, хорошее настроение и удачу. Ближе к пятнице этот позитив существенно усилится. На выходных можно стать чуть более ленивыми и посвятить себя ничегонеделанию. Велика вероятность того, что работать на выходных не захочется, поэтому нужно успеть все сделать до пятницы. Попутно можно попробовать познакомиться с новыми людьми - это будет очень полезно.
Весы
Весам стоит следить за здоровьем и за тем, что они едят - никаких горячительных напитков, жирной пищи в избытке, фастфуда и прочих гадостей. Это будет прекрасное время для обучения, а также для работы, которая требует усидчивости и силы воли. При плохом настроении можно сходить по магазинам или сменить обстановку. Можно на этой неделе смело отправляться в дальние поездки, делать ремонт дома. Главное - просто начать.
Скорпион
Финансовая жизнь Скорпионов продолжит цвести. Энергетика Меркурия и Марса все еще подталкивает к новым начинаниям. Если вдруг все вокруг покажется серым и каким-то унылым, то это станет сигналом к тому, что пришла пора что-то менять, причем срочно, ведь со следующей недели сделать это эффективно не получится. Всем, кто, наоборот, чересчур нервозен, лучше направить свои силы в нужное русло - заняться спортом.
Стрелец
Это одинаково хорошее время как для амурных дел, так и для финансовых, рабочих. Звезды и планеты помогут Стрельцам в борьбе с дурными привычками, а также в духовном и интеллектуальном развитии. Также людям данного знака удастся пересмотреть некоторые аспекты своего поведения и своего отношения к жизни. Можно смело продолжать поиск самих себя, ведь с 5 по 11 февраля ожидается пик воодушевления.
Козерог
Козерогам не стоит отвергать эмоциональную и финансовую поддержку от друзей и близких - она им точно пригодится. Самые счастливые и удачливые Козероги на этой неделе - это те, которые смогут сдерживать свои эмоции. Дипломатичность - их главное оружие в борьбе за место под солнцем. Еще важным будет терпение, которого Козерогам порой не занимать. Астрологи советуют не отвечать негативом на негатив. Больше терпения - больше шансов на успех.
Водолей
Водолеям на этой неделе улыбнется большая удача. Но даже сейчас финансовая осторожность не будет лишней. Тратить можно столько, сколько нужно, но только если это действительно необходимо. Не стоит брать в долг, и давать взаймы никому тоже не нужно. Водолеям надо представить себя хищниками, которые ждут удобного момента для нападения. Такая модель поведения прекрасно подойдет для работы, для бизнеса и любви.
Рыбы
Рыбам не нужно довольствоваться тем, что они имеют, но и не стоит быть слишком жадными - это точно не пойдет им на пользу. В любви важно проявить толику романтики, потому что теплые моменты будут греть душу, помогут преодолеть любые препятствия, проблемы в общении со второй половинкой. Рыбам нужно перестать думать за двоих, чтобы избавиться от бед.