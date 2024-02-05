Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля: много удачи, но один очень опасный аспект

Скорпион

Финансовая жизнь Скорпионов продолжит цвести. Энергетика Меркурия и Марса все еще подталкивает к новым начинаниям. Если вдруг все вокруг покажется серым и каким-то унылым, то это станет сигналом к тому, что пришла пора что-то менять, причем срочно, ведь со следующей недели сделать это эффективно не получится. Всем, кто, наоборот, чересчур нервозен, лучше направить свои силы в нужное русло - заняться спортом.

Стрелец

Это одинаково хорошее время как для амурных дел, так и для финансовых, рабочих. Звезды и планеты помогут Стрельцам в борьбе с дурными привычками, а также в духовном и интеллектуальном развитии. Также людям данного знака удастся пересмотреть некоторые аспекты своего поведения и своего отношения к жизни. Можно смело продолжать поиск самих себя, ведь с 5 по 11 февраля ожидается пик воодушевления.

Козерог

Козерогам не стоит отвергать эмоциональную и финансовую поддержку от друзей и близких - она им точно пригодится. Самые счастливые и удачливые Козероги на этой неделе - это те, которые смогут сдерживать свои эмоции. Дипломатичность - их главное оружие в борьбе за место под солнцем. Еще важным будет терпение, которого Козерогам порой не занимать. Астрологи советуют не отвечать негативом на негатив. Больше терпения - больше шансов на успех.

Водолей

Водолеям на этой неделе улыбнется большая удача. Но даже сейчас финансовая осторожность не будет лишней. Тратить можно столько, сколько нужно, но только если это действительно необходимо. Не стоит брать в долг, и давать взаймы никому тоже не нужно. Водолеям надо представить себя хищниками, которые ждут удобного момента для нападения. Такая модель поведения прекрасно подойдет для работы, для бизнеса и любви.

Рыбы

Рыбам не нужно довольствоваться тем, что они имеют, но и не стоит быть слишком жадными - это точно не пойдет им на пользу. В любви важно проявить толику романтики, потому что теплые моменты будут греть душу, помогут преодолеть любые препятствия, проблемы в общении со второй половинкой. Рыбам нужно перестать думать за двоих, чтобы избавиться от бед.