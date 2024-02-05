ВИДЕО ⟩ Пугачева и Галкин станцевали на сцене во время концерта Орбакайте

Кристина Орбакайте живет в США не первый год. Однако, в Сети появилась информация, что звезда организовала концертный тур по Израилю, сообщает Woman.

На YouTube появилось видео, где Кристина в черном мини-платье с блестками и вышивкой поет для зрителей, а рядом с ней на сцене зажигают Пугачева с Галкиным. Примадонна в сверкающей длинной рубашке, футболке, в облегающих укороченных скинни и кроссовках пыталась станцевать под веселый хит, однако ей было тяжело передвигать ноги. Тогда супруг взял ее под руку, и они покружились. А Кристина время от времени с нежностью приобнимала мать.

Ролик наделал много шума, но никого не смутил. Примадонна с мужем и детьми не так давно вернулась в Израиль, и они вполне могли посетить концерт родственницы.

Однако вскоре выяснилось, в это время Максим находился в Австралии, где у него проходит тур, Пугачева была дома с детьми, а видео вообще было сделано в 2018 году в Юрмале.

Кто и зачем распространил фейковую информацию о звездах, неизвестно. Но стоит отметить, что даже такие резонансные новости не заставили Орбакайте выйти на связь с поклонниками и дать комментарий.