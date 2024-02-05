ВИДЕО ⟩ Их план не сработал: курьезный случай двух подруг рассмешил пользователей социальной сети

«Я ожидал, что разобьется стекло или произойдет неудачное падение, но я не думал, что все закончится так», – недоумевает комментатор, посмотревший видео. Действительно, пытаться забраться в дом в таком вечернем платье –это прямое нарушение законов физики. Режиссерам фильмов стоит взять на заметку это видео, что бы в дальнейшем применить подобный кадр в экшн-сцене, где шпионки в вечерних платьях пытаются спуститься по страховке в низ для выполнения назначенного задания. Оказывается, в перевернутом виде некоторые функции платья перестают действовать.