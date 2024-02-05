КАСАЕТСЯ КАЖДОГО! ⟩ Китайский астролог рассказала жителям Эстонии, чего ожидать от наступающего Года Дракона

КОЗА

(1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.....)

Дракон приносит вам мощную энергию и многочисленные возможности. В результате этого вы почувствуете вдохновение для реализации своих идей, у вас будет больше энергии на их воплощение. Уделите время своему саморазвитию. Через новые навыки вы получите больше возможностей в жизни. Вероятно в вашей жизни появится новое хобби или даже новое направление в работе. Но не стоит тратить деньги направо и налево, следите за расходами.

Коза очень добрая и заботливая, иногда может жертвовать своими принципами ради других людей. Энергия Дракона даст силы и решительность пересмотреть свой уклад жизни и внести необходимые коррективы, чтобы отношения были взаимовыгодные и поддерживающие, а это, в свою очередь, откроет новую грань себя, поможет вам лучше себя узнать.

ОБЕЗЬЯНА

(1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.....)

Год, когда поменяется взгляд на многие вещи, год трансформации. Будет принято много решений в профессиональной деятельности и в личной жизни, пересмотрен круг общения. В финансовом плане год спокойный. Хотя, если обезьяна усердно работает, то и денег будет больше. Приходит возможность запускать новые проекты, доводить имеющиеся краткосрочные проекты до конца. Если у вас свой собственный бизнес, то проявляйтесь и занимайте видимое место в своей нише, общество вас заметит. Во второй половине года возможна большая покупка – дом, квартира, машина.

ПЕТУХ

(1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.....)