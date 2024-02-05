Год Дракона, согласно восточному календарю, начинается с 10 февраля 2024 года и завершится только 28 января 2025. Это время нам будет покровительствовать некое мифическое животное, которое, впрочем, многие сравнивают с игуаной. Специально для портала Limon.ee китайский астролог, феншуй-консультант, автор ежегодного «Календаря удачи» Ольга Кирну, которая сама живет в Таллинне, рассказала, чего нам всем ожидать от наступающего Года Деревянного Дракона.
КАСАЕТСЯ КАЖДОГО! ⟩ Китайский астролог рассказала жителям Эстонии, чего ожидать от наступающего Года Дракона
Ольги Кирну отмечает, что прогноз составлен на основе китайской астрологии Бацзы. Ищите себя по году рождения, указанному в скобках.
ТИГР
(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.....)
Будут большие шансы на финансовый успех, но нужно приложить больше усилий в достижении своих целей. Достаточно турбулентный год и важно не опускать руки. Изучайте новые возможности, внедряйте новые технологии.
Если вы работаете в команде, не забывайте об этом и прислушивайтесь к людям, хоть сделать это будет крайне сложно. Держите тело в здоровом духе и откажитесь от вредных привычек.
Любовь: в погоне за идеальным партнером, можете потерять вкус к жизни, разочароваться. Не истощайте себя, снизьте ожидание и примите факт, что люди все разные и вам от этого будет эмоционально легче.
КРОЛИК
(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.....)
Дракон мощное и сильное животное, в то время как Кролик более чувствителен и осторожен. В этом году вы сможете найти баланс между динамикой Дракона и своей естественностью, но через череду возможностей и испытаний.
В итоге есть возможность расширить горизонты самым неожиданным образом. То есть, будут возможности для карьерного роста, но действовать стоит осторожно, без принятия поспешных решений. Важно поддерживать хорошие отношения с окружающими и избегать участия в конфликтах и спорах. Окружение в 2024 году вам может помочь, если вы будете сохранять и поддерживать социальные связи. Вопросы карьеры хорошо решать в апреле, августе и декабре. А в марте, июне и сентябре быть начеку. Не стоит залезать в долги и инвестировать в сомнительные проекты, вероятность провала велика. Доход в 2024 году идет от стабильности.
ДРАКОН
(1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.....)
В первую очередь, рекомендую в этом году заботиться о своем здоровье, заниматься иммунной системой, соблюдать баланс между работой и отдыхом. Вас ждет интересный год, который будет наполнен яркими событиями, важно верить в свои силы, быть смелым и решительным. Ключевые шаги (карьера, личная жизнь, дом) нужно обдумывать, не стоит стараться наспех менять жизнь, возможны ошибки по собственной вине. Год может быть полон романтики и желания проявляться по-другому, не как обычно. Вероятны изменения в стиле одежды, прическе, цвете волос.
ЗМЕЯ
(1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.....)
Обещает успех в карьере с возможностью расширения связей и заключения выгодных сделок. Принимайте решения быстро, не упускайте возможности, используйте свою смекалку. Также год дает возможность значительно улучшить свое финансовое положение. Многих потянет в путешествия, у кого бизнес, те приобретут новых партнеров из-за рубежа. Год принесет много радостных поводов, чтобы отпраздновать с близкими и партнерами, и вы с удовольствием будете наслаждаться вкусной едой, но держите меру. Желание баловать себя едой может привести к набору веса.
ЛОШАДЬ
(1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.....)
Если усердно работать и приложить усилия, то можно получить хороший финансовый результат. Лошадям нужно задуматься о нескольких источниках дохода и составить финансовый план. Вероятно это натолкнет вас пересмотреть свои жизненные принципы и вы измените свое видение будущего.
Год может стать трансформационным. Путь к этому нужно начать с себя (очищение, отдых, цели). Развивайтесь, оттачивайте свои навыки, вдохновляйтесь своими идеями, будьте амбициозны и результаты не заставят себя долго ждать. Не цепляйтесь за старое и то, что уже не приносит удовольствие. Это относится ко всем аспектам жизни. Важно проявлять заботу о своем здоровье, в течение года могут быть легкие недомогания и упадок сил.
КОЗА
(1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.....)
Дракон приносит вам мощную энергию и многочисленные возможности. В результате этого вы почувствуете вдохновение для реализации своих идей, у вас будет больше энергии на их воплощение. Уделите время своему саморазвитию. Через новые навыки вы получите больше возможностей в жизни. Вероятно в вашей жизни появится новое хобби или даже новое направление в работе. Но не стоит тратить деньги направо и налево, следите за расходами.
Коза очень добрая и заботливая, иногда может жертвовать своими принципами ради других людей. Энергия Дракона даст силы и решительность пересмотреть свой уклад жизни и внести необходимые коррективы, чтобы отношения были взаимовыгодные и поддерживающие, а это, в свою очередь, откроет новую грань себя, поможет вам лучше себя узнать.
ОБЕЗЬЯНА
(1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.....)
Год, когда поменяется взгляд на многие вещи, год трансформации. Будет принято много решений в профессиональной деятельности и в личной жизни, пересмотрен круг общения. В финансовом плане год спокойный. Хотя, если обезьяна усердно работает, то и денег будет больше. Приходит возможность запускать новые проекты, доводить имеющиеся краткосрочные проекты до конца. Если у вас свой собственный бизнес, то проявляйтесь и занимайте видимое место в своей нише, общество вас заметит. Во второй половине года возможна большая покупка – дом, квартира, машина.
ПЕТУХ
(1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.....)
После борьбы с Кроликом в 2023 году у Петухов начинается новый период – любовь с Драконом. Жизнь не стоит на месте и вновь принесет перемены, но уже с другим оттенком. Вас ждут карьерные перспективы и повышение зарплаты, но в том случае если вы будете развивать коммуникативные навыки. Уметь лучше работать в команде и ставить четкие цели, тогда вы раскроетесь и покажете себя во всей красе, ведь Петуху важно демонстрировать свои умения. В связи с открытием новых возможностей, некоторые Петухи поменяют работу на более высокооплачиваемую, либо продвинутся по карьерной лестнице. Прислушивайтесь к высокопоставленным чиновникам, начальникам, сохраняйте с ними хорошие отношения. Возможны перемены в личной жизни, важно разговаривать с партнером и искренне делиться своими мыслями. В этом году возникнет желание поменять имидж, прическу, цвет волос. Дерзайте и заодно прислушивайтесь к советам тех, кому доверяете.
СОБАКА
(1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.....)
Турбулентный год, который может принести через препятствия и стрессы устойчивый результат в разных областях жизни. Может показаться, что слишком много на вас сваливается в течение года, но впоследствии, вы увидите, что и хорошо, что так произошло и эти перемены в итоге только к лучшему. Можете сами инициировать перемены в жизни. Возможны повышенные траты в 2024, и, чтобы защитить свои деньги, нужно разумно планировать траты. Обязательно делите внимание здоровью и заботе о себе, так как стрессовые ситуации и неожиданные перемены в разных областях жизни могут выбивать из колеи. В апреле больше отдыхайте, проведите время с семьей и не планируйте на это время новые проекты, либо будьте более осторожны в это время. Также будьте внимательнее к финансовым делам в июне и июле, возможны потери. Повышайте уровень своих знаний, развивайтесь.
СВИНЬЯ
(1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.....)
Год с фокусом на себя, на свои желания, на свои планы. Пришло время направить внимание внутрь себя и начать реализовывать планы, которые зародились ранее. Потребуется усидчивость и время, вероятны небольшие препятствия на пути, но последовательный путь приведет к результату. Во имя реализации планов и достижения успеха, может быть придется меньше проводить времени с семьей и друзьями, решать вам. В личной жизни могут возникнуть некоторые сложности. Если вы одиноки, то можете встретить старого знакомого, с которым у вас возникнет связь.
КРЫСА
(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.....)
Благоприятный год, так как Дракон дружит с Крысой. Дракон это символ успеха, силы и удачи, который поможет исполнить ваши желания и планы во всем в жизни. Год сулит финансовое процветание. Этот год дает вам много возможностей, чтобы разбогатеть и развиваться профессионально. Не упускайте возможности улучшить свое финансовое положение (особенно в феврале и марте). В июле и сентябре аккуратнее с тратами, следите за бюджетом. Любовь: последние месяцы года Водяного Кролика могли вас эмоционально потрепать.
Весной возможны еще некоторые сложности и могут быть сложные отношения с авторитетными людьми. Весной и летом возможно переосмысление отношений с партнерами, коллегами, новые правила. Начиная с сентября перемены в личной жизни (если вы сами этого захотите), будьте тактичны в общении и все в жизни будет гладко.
БЫК
(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.....)
Будут позитивные карьерные изменения, которые сделают вас менее напряженными и более радостными. Ожидается больше денег, но возможны и высокие расходы, поэтому следите за бюджетом.
Если вы сейчас в поиске работы, то стоит активно заняться ее поиском в апреле и сентябре, либо вы можете поменять работу на более престижную. Не сидите на месте, выходите из зоны комфорта и действуйте. В вашем окружении будет много полезных людей. Этот год подарит вам много счастливых событий, будьте сами коммуникабельны и дружны, и вам будет сопутствовать удача.