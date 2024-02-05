ДРАКОН ОСЧАСТЛИВИТ ⟩ Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым символ года подарит шикарный 2024

Известный астролог Павел Глоба выполнил астрологический прогноз на 2024 год, символом которого стал Зеленый Деревянный Дракон. Специалист по звездам уверен, что символ наступившего года будет опекать три знака Зодиака все двенадцать месяцев. Трем представителям зодиакального круга не о чем беспокоиться: Дракон поможет решить их проблемы.

Рак

Для Раков 2024 год пройдет под знаком денег и благополучия. У представителей водного знака появится пополнение в семье. Ваши опасения понятны, но астролог считает, что сейчас самое подходящее время. Жизнь предложит эффективные способы заработка, год Дракона щедро одарит деньгами, если Раки будут трудолюбивы и упорны.

Лев

Представители огненного знака в 2024 году станут лучшей версией себя. В начале года Львы примут решительное решение поменять свою жизнь и Дракон им в этом поможет. Вы легко избавитесь от вредных привычек, скучной работы и токсичного окружения. Символ года будет внимательно следить за Львами и поможет избежать срыва. К концу года Львы найдут вторую половинку, которая будет полностью поддерживать выбранный ими путь.

Дева

Представители земного знака в 2024 году засияют ярче звезд. Символ года подарит Девам уверенность в себе и неиссякаемый поток энергии, они буквально смогут свернуть горы. Девам будет подвластно все, поэтому астролог рекомендует браться за любую работу, вы со всем справитесь. Смелость и упорство подарят представителям знака множество полезных знакомств, крутых навыков и больших перспектив.