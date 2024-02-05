У спортивной пары Майсел и Шоне Миллер-Уйбо четвертого февраля был прекрасный повод для празднования этого дня. Нашедшие друг друга эстонский и багамский спортсмены отметили седьмую годовщину свадьбы.
ФОТО ⟩ Знаменитая эстонская пара поделилась горячими фотографиями по случаю годовщины свадьбы
«7 прекрасных лет. Чудесной годовщины, любовь моя», – написала Шона Миллер-Уйбо в своем аккаунте в социальной сети и поделилась серией из шести фотографий.
На каждой фотографии Шонаэ и Майсель Уйбо позируют в черной одежде, и фотографии выглядят так, будто их место на обложках журналов.
«Поздравляем прекрасную, талантливую пару! Мне нравится его выбор, прическа, борода, стиль – все сработало»,– похвалили Майсел под постом Шоны.
«Очень горячая пара!» – написал другой подписчик и, как и сотни других, пожелал паре удачи в годовщину свадьбы.
Пара, поженившаяся в 2017 году, а в годовщину свадьбы в прошлом году объявила, что ждет первенца. Эти фотографии также могли бы появиться на обложке какого-нибудь журнала.
Их сын родился 20 апреля, его назвали Майсел Уйбо-младший.