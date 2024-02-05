«Врачи не знали, что их двое»: сестра-двойняшка эстонского политика Лийны Керсна умерла во время родов

«Как это часто бывало в то время, моего мужа призвали в советскую армию, когда я ждала первого ребенка. Все было иначе», - вспоминает Эха Лепик , мать бывшего министра Лийны Керсна , на Vikerraadio. За первой беременностью последовали еще две, последняя - через 17 лет после первой.

Первая беременность Лепик - это эмоциональное и болезненное воспоминание. «Родилась Лийна, она была была одной из двойняшек, но ее сестра не выжила». Вспоминая об этом, Лепик глубоко вздыхает и продолжает: «Это было такое несчастливое советское время, мне кажется, сегодня такого бы не случилось - никто не мог сказать точно, что у тебя будет двойня».