«Врачи не знали, что их двое»: сестра-двойняшка эстонского политика Лийны Керсна умерла во время родов

«В нашем доме случалось такое несчастье», - говорит Эха Лепик, мать Лийны Керсна, которая сейчас учится в докторантуре, на радио Vikerraadio. Во время разговора о прошлом семьи всплыло то, о чем они никогда раньше не говорили публично, пишет Elu24.
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«Как это часто бывало в то время, моего мужа призвали в советскую армию, когда я ждала первого ребенка. Все было иначе», - вспоминает Эха Лепик, мать бывшего министра Лийны Керсна, на Vikerraadio. За первой беременностью последовали еще две, последняя - через 17 лет после первой.