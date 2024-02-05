ВИДЕО ⟩ Селин Дион появилась на премии «Грэмми» – это ее первый выход в свет на фоне болезни за три месяца

55-летняя певица вышла на сцену Crypto.com Arena, чтобы объявить победителя в номинации «Альбом года», которую сама впервые получила 27 лет назад. В этом году награду забрала Тейлор Свифт.

Появление Селин Дион на сцене встретили бурными овациями.

«Спасибо всем, я люблю вас. Когда я говорю, что счастлива быть здесь, я действительно говорю это от всего сердца», – сказала она со сцены.

В конце прошлого года Селин Дион поставили диагноз «синдром мышечной скованности». По словам сестры певицы, ранее Селин Дион утратила контроль над мышцами. При этом Дион отказывалась пользоваться инвалидной коляской, а также очень хотела вернуться на сцену и стремилась сделать всё, чтобы это стало возможным.

Селин Дион является пятикратной обладательницей премии «Грэмми» (свой первый граммофон она получила в 1992 году) и 16-кратной номинанткой.