ФОТО ⟩ Кот Клаудии Шиффер затмил всех звезд на премьере фильма «Аргайл»

Клаудия Шиффер принесла Чипа, поскольку он тоже снялся в фильме, поставленном ее мужем, и кот, которому не привыкать к популярности, привлек все внимание фотографов, операторов и просто журналистов.

У Чипа 13 тысяч подписчиков в Instagram, и, само собой, там тоже появились фотографии с этой премьеры, которая состоялась 24 января.

Кот Чип на премьере фильма. Фото: Stephen Lock

Чипа можно было рассмотреть через выпуклый пластиковый иллюминатор в рюкзаке с фирменным для фильма узорами в виде ромбов. Такие рюкзаки изготавливаются на заказ – специально для безопасной транспортировки кошек.

Чип сидел в рюкзаке, словно космонавт в ракете перед стартом, но никуда, конечно, не стартовал.

Неясно даже, о чем он думал. Возможно, о том, что если глаза красивые и внешность привлекательная, не такое это, оказывается, и сложное дело – стать звездой современного кино.

Клаудии Шиффер и ее кот Чип. Фото: Henry Nicholls

Режиссер фильма Мэттью Вон и Клаудия Шиффер женаты с 2002-го года. В фильме Чип играет роль Алфи, кота, принадлежащего автору шпионских романов Элли (актриса Брайс Даллас Ховард).