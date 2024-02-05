31-летняя певица Майли Сайрус удивила коллег и поклонников на «Грэмми−2024». Артистка появилась на красной дорожке премии в эпатажном виде: с очень пышной прической и в прозрачном платье из золотистой сетки с эффектом «металлик», сообщает Daily Mail и публикует ее снимки.
Майли Сайрус Вышла в свет в прозрачном платье, шокировав публику
Образ исполнительницы взорвал соцсети, спровоцировав критику и насмешки. После прибытия Майли на звездную церемонию зрители поспешили поделиться своей реакцией на ее драматический внешний вид. Многие интернет-пользователи сравнили прическу Сайрус с прической бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Последнюю часто высмеивали за то, что ее волосы выглядят жесткими и неподвижными, пишет Womanhit.
Некоторые сравнивали ее с ульем на голове. «Что происходит с волосами Майли Сайрус?» – спросил один, а другой пошутил, что звезда «в одиночку» пытается «вернуть пышные волосы 80-х». Также артистку посчитали похожей на актера Курта Рассела. В целом публика охарактеризовала ее внешний вид шуткой о том, что знаменитость «ударило током».