«Весна – время перемен»: эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес в поисках нового жилья

Виолончелистка Сильвия Ильвес рассказала Elu24, что ей придется переехать из своей нынешней квартиры, в которой она прожила последние четыре года. Хоть письмо о выселении пришло неожиданно от хозяина квартиры, для Сильвии это не стало плохой новостью. «Для меня это не печальная новость. Это позитивный шаг к новым переменам в жизни. В течение некоторого времени я чувствовал, что хочу двигаться дальше», – признается она. «Весна – время перемен».