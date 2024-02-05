В начале весны Сильвию Ильвес ожидают хлопоты, связанные с новым домом. Она и ее семья собираются переезжать из нынешней съемной пятикомнатной квартиры в новое жилье. «Я уже давно чувствовала, что хочу двигаться дальше, поэтому объявление о том, что мне придется уехать, не стало неприятным сюрпризом для меня», – говорит она
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«Весна – время перемен»: эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес в поисках нового жилья
Виолончелистка Сильвия Ильвес рассказала Elu24, что ей придется переехать из своей нынешней квартиры, в которой она прожила последние четыре года. Хоть письмо о выселении пришло неожиданно от хозяина квартиры, для Сильвии это не стало плохой новостью. «Для меня это не печальная новость. Это позитивный шаг к новым переменам в жизни. В течение некоторого времени я чувствовал, что хочу двигаться дальше», – признается она. «Весна – время перемен».