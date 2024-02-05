ФОТО ⟩ Деми Мур поделилась фото с угасающим от болезни Брюсом Уиллисом

Снимок она опубликовала в своем аккаунте в Instagram. Воссоединение пары произошло на дне рождения их дочери Таллулы Уиллис.

«Осыпаем нашу дочь любовью сегодня, в день ее 30-летия», – подписала актриса фото.

Об ухудшающемся здоровье звезды «Пятого элемента» заговорили еще в 2015 году. Тогда источники сообщали, что он начал выступать и сниматься с «ухом», через которое суфлер подсказывал текст.

Весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру из-за афазии – неврологического расстройства, которое приводит к нарушению речи.

Однако позднее стало известно, что у знаменитости лобно-височная деменция.