Ядерную ракету нашли в гараже умершего жителя США

После ближайшего расследования взрывотехники определили предмет как ракету Douglas AIR-2 Genie – неуправляемый проект с классификацией «воздух-воздух». Эта ракета использовалась для перевозки ядерной боеголовки W25 в 1950-х годах. Эксперты подтвердили отсутствие боеголовок внутри ракеты и заявили, что она не представляет опасности.