ВИДЕО ⟩ У народной артистки Софии Ротару праздник в семье

Задолго до войны артистка собирала всю свою большую родню вместе и рассказывала о каждом из них. Был там, конечно, и Евгений Михайлович с супругой.

Отметим также, что, по словам концертного директора Софии Ротару, она очень щедра и заботится о финансовом благополучии своих родственников.

«Ротару спонсирует свою семью. У нее пять братьев и сестер, дети и внуки, которых нужно поставить на ноги. Она в прошлом году купила трактор своему брату», – говорил Сергей Лавров в 2019 году.

О дне рождения брата знаменитой певицы напомнило местное издания, которое привело архивное фото родственников в социальной сети.

«Сегодня свой День рождения отмечает Брат Софии Михайловны Евгений Михайлович Ротару! Поздравляем! От всего сердца желаем имениннику крепкого Здоровья, огромного счастья, удачи и благополучия!» , – сказано в подписи к снимку.

В сети восхищаются братом и сестрой и присоединяются к поздравлениям.

«Какие вы красивые! Счастья и удачи», «Красивая сказочная София Михайловна», «От души поздравляю Евгения с днем рождения. Желаю всего лучшего и лучшего, здоровья всем вам», – пишут в комментариях.