Топ-менеджеры Tesla и Space X употребляли наркотики вместе с Илоном Маском

По информации газеты Wall Street Journal, часть руководства была обеспокоена тем, в каких объемах Маск употребляет запрещенные препараты и некоторые члены совета директоров употребляют их вместе с ним.

Источники издания сообщили, что некоторые друзья и руководители употребляли наркотики с Маском, чтобы не огорчать его. К тому же они не хотели терять социальное положение и капитал, которое дало нахождение в ближайшем окружении миллиардера.

В начале января источники WSJ рассказали, что на частных вечеринках по всему миру предприниматель часто употреблял ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы.

В ответ на обвинения американский миллиардер заявил, что за последние три года выборочные тесты не выявили в его организме даже следов наркотиков или алкоголя.