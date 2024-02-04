Маск принимал наркотики с членом совета директоров Tesla и сооснователем Airbnb Джо Геббией, с бывшими членами совета директоров Tesla Стивом Джарветсоном и Антонио Грасиасом, а также со своим братом Кимбалом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Wall Street Journal.
Топ-менеджеры Tesla и Space X употребляли наркотики вместе с Илоном Маском
По информации газеты Wall Street Journal, часть руководства была обеспокоена тем, в каких объемах Маск употребляет запрещенные препараты и некоторые члены совета директоров употребляют их вместе с ним.
Источники издания сообщили, что некоторые друзья и руководители употребляли наркотики с Маском, чтобы не огорчать его. К тому же они не хотели терять социальное положение и капитал, которое дало нахождение в ближайшем окружении миллиардера.
В начале января источники WSJ рассказали, что на частных вечеринках по всему миру предприниматель часто употреблял ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы.
В ответ на обвинения американский миллиардер заявил, что за последние три года выборочные тесты не выявили в его организме даже следов наркотиков или алкоголя.