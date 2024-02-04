ВИДЕО ⟩ Взбешенный россиянин насильно побрил парикмахера из-за своей новой стрижки

Инцидент произошел в четверг, 25 января. Житель РФ зашел в салон и жестами объяснял, чего он хочет, поскольку плохо знает английский. Но когда он взглянул в зеркало на свою стрижку, он взбесился, схватил машинку и побрил волосы парикмахера Супхачая Маничароэна.

На видео с камеры видеонаблюдения видно, как он стучит кулаками по столу, заставляя персонал и клиентов подпрыгивать, а затем кричит и ругается по адресу 32-летнего Супхачая.

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Затем он выбежал из парикмахерской, не заплатив за услугу. Супхачай, у которого осталась огромная лысина, сообщил об инциденте в полицию и предоставил в качестве доказательства записи с камер.

Теперь он надеется получить извинение от россиянина, который, как считают, был одним из многих бежавших в Таиланд во избежание призыва на войну в Украине.

«После того, как он ударил по столу, он схватил меня за голову, потянул ее вниз, а затем подстриг мне волосы машинкой», – рассказал парикмахер. «Я не ответил тем самым, но почувствовал злобу. Я подумал о нескольких возможных последствиях, если я буду сопротивляться. Я боялся столкнуться с юридическими последствиями или потерять работу. Поэтому я решил ничего не делать. Я работаю парикмахером семь лет, но впервые кто-то проявляет ко мне такое неуважение. Я хочу, чтобы этот российский мужчина извинился».