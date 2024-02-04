Александру Гордону стало плохо в студии Первого канала

Коллеги ведущего вызвали журналисту скорую помощь, пишет телеграм-канал Baza. Прибывшие на место медики выявили у Гордона аритмию. Врачи сделали Александру укол, после чего тот смог вернуться к работе.

Стоит сказать, что на рабочем месте телеведущему часто приходится нервничать. Совсем недавно он повздорил с актером Никитой Кологривым, посетившим передачу «Закрытый показ» в качестве гостя. Между артистом и журналистом завязался спор, в ходе которого Гордон предложил звезде «Слова пацана» покинуть студию.

Кологривому не понравились слова Александра, и он действительно ушел. Тогда ведущий обратился к остальным гостям, заявив, что не ждет от них ни поддержки, ни осуждения, дав понять тем самым, что считает неприятную ситуацию исчерпанной.