ВИДЕО ⟩ С домом что-то не так: cтая летучих мышей выжила семью из нового дома

Семья из Джорджии (США) рассказала, что им пришлось покинуть свое новое жилье после того, как в нем поселилась целая стая летучих мышей. Об этом пишет WSB-TV.

Моника и Исайя Грант переехали из Чикаго в арендованный дом в другом штате менее года назад, а первую летучую мышь семья встретила 18 января.

«Мы подумали: в Саванне (новом городе) много летучих мышей, так что все в порядке. Ничего страшного», – рассказала Моника Грант.

По ее словам, в последующие дни произошло еще несколько столкновений с летучими мышами и вскоре семья обнаружила, что дом заполнен этими животными.

«Никто не ожидает такого, я никогда не видела летучих мышей, разве что в зоопарке. И еще одна попала в вентиляцию, и тогда мы поняли, что с меня хватит. Я больше не могу, с этим домом что-то не так», – рассказала американка в интервью телеканалу WTOC-TV.

Грант отметила, что дезинсекторы, которые осматривали ее жилье, сказали ей, что ситуация «хуже, чем когда-либо». Семейная пара и двое их детей, 2 и 8 месяцев, сейчас живут у соседей и сделали прививки от бешенства по рекомендации Прибрежного округа здравоохранения. Они пытаются собрать деньги на оплату переезда.

Городские власти Саванны выписали предписание о нарушении правил и прикрепили его к участку. Пресс-секретарь города сообщил, что сотрудники правоохранительных органов работают вместе с домовладельцем, чтобы попытаться решить проблему с летучими мышами.