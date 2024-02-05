ГОРОСКОП НА ПЯТОЕ ФЕВРАЛЯ ⟩ У Козерогов день противоречий, а у Львов ожидаются финансовые трудности

Лев

День будет трудным. Неприятности профессионального характера на удивление разнообразны, и справиться с решением всех проблем смогут лишь самые усердные и неутомимые Львы. Умение не обращать внимания на мелочи избавит вас от лишних хлопот, а способность находить единомышленников избавить от необходимости заниматься всеми делами самостоятельно. Финансовые трудности ожидают тех, кто не привык отказывать себе в удовлетворении всех возникающих прихотей.

Непросто складываются отношения с любимым человеком; претензии, которые вам предъявляют, разнообразны и обоснованны лишь отчасти, но объяснить это вряд ли удастся. Будьте готовы спокойно выслушать критику, но выяснение отношений отложите до лучших времен.

Дева

Жизненный потенциал находится на очень высоком уровне, настроение и самочувствие не оставляют желать лучшего, а это значит, что вы со многими проблемами сможете справиться довольно легко. Оригинальные решения и творческие идеи можно немедленно воплощать в жизнь, даже если обстоятельства кажутся не слишком благоприятными: можно не сомневаться, что все преграды будут преодолены.

Поддержка близких и, прежде всего, любимого человека, много значит для вас; именно благодаря ей вы сможете одержать верх над недоброжелателями, положить конец интригам и сплетням. День обещает приятные впечатления путешественникам и успехи всем, кто занят исследовательской работой.

Весы