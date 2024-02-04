«Пьяная драка»: Андрей Данилко объяснил, что у него с лицом на Нацотборе

Во время прямого эфира он рассказал, что у него на лице появилась проблема, которую нельзя было скрыть с помощью грима. Поэтому он решил заклеить щеку пластырем.

«Была пьяная драка», – с улыбкой на лице сказал Данилко.

Правда это или шутка – наверняка неизвестно, так как Андрей Михайлович не стал раскрывать деталей.

К слову, Данилко на Нацотборе появился в привычном образе – черной кофте, маске и кепке. Однако был и милый элемент в его образе – ушки Микки Мауса.

«Я сегодня няшный. Мне все нравится», – пошутил артист.

Стоит отметить и то, что Данилко впервые заговорил на украинском. Он сразу же попросил зрителей строго его не судить, если у него будет проскакивать суржик.