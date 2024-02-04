Со звезды «Кухни» требуют взыскать восемь миллионов рублей за срыв съёмок

Как сообщает телеграм-канал SHOT , в марте прошлого года Хориняк подписал договор с компанией «Мотор фильм студия», которая планировала снять романтическую комедию под названием «Любви не бывает». Виктор должен был сыграть в фильме главную роль, и ему авансом перечислили 800 тысяч рублей, а в мае выслали рабочий график. Однако 15 июля актер не пришёл на примерку, а 16-го – не явился на читку сценария. Команда, занимающаяся картиной, заявила, что не актёр не привёл уважительных причин своего отсутствия.

Некоторое время спустя Хориняк официально отказался от съёмок и вернул аванс, однако киностудию это не устроило, её представители обратились в суд с намерением взыскать с актёра 8 млн рублей за срыв съёмок. В декабре Арбитражный суд Москвы постановил, что Виктор обязан уплатить лишь 178 тысяч рублей, включая пошлину и затраты на юристов, но в «Мотор фильме» с решением не согласились и подали апелляцию. Со звёздного актера снова требуют пять млн неустойки и дополнительно три млн за понесённые убытки.