ВИДЕО ⟩ Полиция задержала итальянского мафиози, сбежавшего из тюрьмы по простыням

Он считается одним из 10 самых опасных беглецов Европола, сообщает CNN.

40-летний мафиози отбывал 24-летний тюремный срок за торговлю наркотиками и другие преступления. Он считается боссом преступного синдиката Фоджа, который называют четвертой мафией Италии – после известных организаций Сицилии, Калабрии и Неаполя.

Из тюрьмы строгого режима он сбежал в феврале прошлого года, используя простыни, из которых он сделал веревки, чтобы спуститься по стене. По связанным простыням он вылез через окно. На все про все преступник потратил 16 секунд и скрылся пешком. Охранники даже не заметили, как это произошло.

Побег Радуано стал причиной внутреннего расследования в тюрьме строгого режима.

Уже после побега мафиози был заочно приговорен к пожизненному заключению за подстрекательство к убийству бандита Омара Тротта в брускетта-баре в Виесте, в 2017 году.

Итальянские власти объявили, что близкого помощника Радуано Джанлуиджи Трояно также задержали на юге Испании.

Интересный факт

Год назад, в январе 2023 года, на Сицилии в Палермо задержали босса сицилийской «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро, который был в бегах около 30 лет. В Италии он был заочно приговорен к пожизненному заключению за причастность к убийствам в 1992 году боровшихся с мафией следователей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино. Его также обвиняют в организации взрывов во Флоренции, Милане и Риме в 1993 году.

Число членов итальянской мафии, действующих в стране, оценивается специалистами в тысячу и более человек, пишет Spiegel. Из них 519 принадлежат к калабрийской «Ндрангете», 134 – к сицилийской «Коза Ностре» и 118 – к неаполитанской «Каморре».