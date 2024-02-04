В заведении старого города Таллинна загорелись провода стиральной машины

«Под домом три пожарные машины», – рассказал горожанин, проживающий в старом городе Таллинна. «Я услышал, что провод стиральной машины в соседнем пабе задымился», – добавил он.

Представитель спасательной службы подтверждает, что провода стиральной машины в одном из близлежащих общепитов действительно загорелись. «Спасатели отреагировали быстро и, к счастью, когда они прибыли на место, пожар был своевременно потушен, а уровень опасности снижен до минимального».