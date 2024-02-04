В субботу днем улица в старом городе Таллинна Suur-Karja была заполнена пожарными машинами по причине возгорания проводов стиральной машины в одном из предприятий общественного питания. На ситуацию оперативно отреагировали и, к счастью, пожар сразу удалось взять под контроль, пишет Elu24.
В заведении старого города Таллинна загорелись провода стиральной машины
«Под домом три пожарные машины», – рассказал горожанин, проживающий в старом городе Таллинна. «Я услышал, что провод стиральной машины в соседнем пабе задымился», – добавил он.
Представитель спасательной службы подтверждает, что провода стиральной машины в одном из близлежащих общепитов действительно загорелись. «Спасатели отреагировали быстро и, к счастью, когда они прибыли на место, пожар был своевременно потушен, а уровень опасности снижен до минимального».