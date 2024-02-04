Вс, 4.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

ВИДЕО ⟩ В центре Таллинна агрессивный молодой человек угрожал битой водителю микроавтобуса

Кристийна Рейманд
Copy
Скриншот из видео
Скриншот из видео Фото: Kuvatõmmis videost

В субботу, около трех часов дня, на трамвайной остановке Viru мужчина вышел из своей машины с битой в руке и подошел к другому автомобилю, что вызвало недоумение и страх у прохожих. «Он что-то кричал, но что именно, я точно не расслышала. Молодой человек вел себя агрессивно», – рассказывает женщина, ставшая свидетельницей ситуации, пишет Elu24.

Дина из Таллинна, которая стала свидетельницей ситуации и успела заснять видео, рассказывает, что в момент, когда она выходила из трамвая, услышала сигнал автомобиля. «Выйдя из трамвая, я увидел, что перед светофором с красным светом стоит микроавтобус марки Mercedes, а за ним автомобиль Volkswagen.

Молодой человек вышел из автомобиля Volkswagen с битой в руке и направился к автобусу Mercedes. «Он что-то кричал, но что именно, я точно не расслышала. Молодой человек вел себя агрессивно».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх