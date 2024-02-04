ВИДЕО ⟩ В центре Таллинна агрессивный молодой человек угрожал битой водителю микроавтобуса

В субботу, около трех часов дня, на трамвайной остановке Viru мужчина вышел из своей машины с битой в руке и подошел к другому автомобилю, что вызвало недоумение и страх у прохожих. «Он что-то кричал, но что именно, я точно не расслышала. Молодой человек вел себя агрессивно», – рассказывает женщина, ставшая свидетельницей ситуации, пишет Elu24.