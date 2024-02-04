Нашумевший сериал «Слово пацана» будет продлен

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Что посмотреть».

Жора Крыжовников сообщил, что его команда сразу рассчитывала снять три сезона «Слова пацана», а их действие должно было происходить в 1989, 1991 и 1993 годах.

Жора Крыжовников сообщил, что его команда сразу рассчитывала снять три сезона «Слова пацана», а их действие должно было происходить в 1989, 1991 и 1993 годах.

«Мы взяли 1989-й, потому что это еще хулиганы. 1991-й превращает бывших бойцов за асфальт в настоящих бандитов – теперь есть за что сражаться, за конкретные бабки. Это уже классическая история превращения в преступную организацию – «Жилка» контролировала целый завод. А 1993 год – это уже война, когда казанские захватили часть Москвы и Питера и воевали между собой, то есть история вышла на уровень страны», – отметил режиссер.

По словам Крыжовникова, пока его коллектив взял паузу, которую, возможно, заполнит работой над другим проектом.

«Пока у команды нет представления, о чем могут быть второй и третий сезон «Слова пацана». Мы понакидали версии, пообсуждали», – добавил он.