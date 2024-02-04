«Родителям было сложно»: Макс Барских впервые рассказал о насилии в семье

«У меня была достаточно сложная ситуация в семье, было насилие, еще много чего, но я понимаю и свою маму, и своего папу, почему все происходило именно так. Прежде всего, это передаваемые из поколения в поколение навыки, и они сами не знали, что с этим делать, как быть. К сожалению, не было интернета, мало книг о том, как воспитывать детей, поэтому, конечно, все это было не без рукоприкладства», – сказал певец.