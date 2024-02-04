«Хотите произвести впечатление? Пачули - это верный выбор»: Таллиннские парфюмеры раскрыли тонкости духов модного дома Dior

При входе в зал тебя окутывает восхитительный аромат различных духов, а глаза разбегаются от всей красоты, которая была выставлена на стойке барного стола и других уголках помещения. Всевозможные баночки, бутылки, коробки в роскошных упаковках так и манили, что бы их взяли в руки и получше рассмотрели в близи.

Это великолепие было подготовлено к лекции, посвященной истории парфюмерии знаменитого дома Christian Dior, которая прошла первого февраля в ресторане La Pineta, где гостям представили на пробу винтажные парфюмы Dior 50-х, 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов, сравнив их с современными версиями. Помимо этого, можно было протестировать парфюмерные ингредиенты, используемые при создании ароматов Dior под руководством известного парфюмера Валерия Морозова. Второй ведущий мероприятия Константин Галенский посвятил присутствующих в мир моды и парфюмерии, рассказав, что парфюм стал неотъемлемой частью модного образа и стиля, история которой насчитывает множество интересных и значимых событий.

«Отличительная черта ароматов Диор в том, что они очень качественно сделаны. В свое время каждый аромат, который появлялся, был революционным. Я бы отметил две самые главные вещи – революционность и качество», – говорит Валерий об особенностях парфюма Диор.