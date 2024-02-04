В первый день февраля Таллинн познакомился с запахами ароматов Dior, об истории которых поведали основатель парфюмерной лаборатории PERFUME LAB и историк Константин Галенский, а так же известный парфюмер Валерий Морозов.
«Хотите произвести впечатление? Пачули - это верный выбор»: Таллиннские парфюмеры раскрыли тонкости духов модного дома Dior
При входе в зал тебя окутывает восхитительный аромат различных духов, а глаза разбегаются от всей красоты, которая была выставлена на стойке барного стола и других уголках помещения. Всевозможные баночки, бутылки, коробки в роскошных упаковках так и манили, что бы их взяли в руки и получше рассмотрели в близи.
Это великолепие было подготовлено к лекции, посвященной истории парфюмерии знаменитого дома Christian Dior, которая прошла первого февраля в ресторане La Pineta, где гостям представили на пробу винтажные парфюмы Dior 50-х, 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов, сравнив их с современными версиями. Помимо этого, можно было протестировать парфюмерные ингредиенты, используемые при создании ароматов Dior под руководством известного парфюмера Валерия Морозова. Второй ведущий мероприятия Константин Галенский посвятил присутствующих в мир моды и парфюмерии, рассказав, что парфюм стал неотъемлемой частью модного образа и стиля, история которой насчитывает множество интересных и значимых событий.
«Отличительная черта ароматов Диор в том, что они очень качественно сделаны. В свое время каждый аромат, который появлялся, был революционным. Я бы отметил две самые главные вещи – революционность и качество», – говорит Валерий об особенностях парфюма Диор.
Валерий отметил, что не существует универсального аромата и в индивидуальном порядке нужно подходить к выбору парфюма. Все зависит от предпочтений и того, как на теле раскрывается запах. Не стоит забывать, что существуют множество событий и мероприятий, которые подразумевают определенные виды ароматов, и нужно использовать те духи, которые будут уместны в данном случае.
«Время сложных запахов уже прошло и сейчас выбирают более простые ароматы», – рассказывает Константин и делится, что лично он использует моно ароматы. Историк советует избегать сложных букетов в парфюмерии и обратить внимание на компонент пачули, который обладает особым ароматом и явно не оставит никого равнодушным.
Константин не стал раскрывать секреты и особенности данного компонента, но пояснил нам, что пачули это масло из выжимки растения, которое обладает глубоким ароматом, насыщенным и приобретает легкий фруктовый оттенок.
Если вам сложно подобрать духи и вы не понимаете, какой парфюм действительно подходит вам, то Константин и Валерий с радостью помогут разобраться в этом вопросе и проведут для вас индивидуальную консультацию.