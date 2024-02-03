Пока одни ищут в супермаркетах дешевое молоко и хлеб, другие пытаются в глубинах Интернета купить диплом. Тема, которая в последний раз была особенно актуальна в начале 00-х, получила новый импульс благодаря анонимному таллиннцу: можно ли вместо учебы просто купить диплом? Об этом пишет Elu24.
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Беспокойство анонимного таллиннца: можно ли в наше время купить документ о среднем образовании?
«Кто-нибудь может подсказать, можно ли в наше время купить диплом о среднем образовании?» - спрашивает анонимный горожанин в группе Märgatud Tallinnas в Facebook. «У меня был разговор со знакомым, который утверждал, что можно купить аттестаты конца 90-х годов, причем в то время они даже не были зарегистрированы, поэтому их нельзя найти через поисковую систему».