Беспокойство анонимного таллиннца: можно ли в наше время купить документ о среднем образовании?

«Кто-нибудь может подсказать, можно ли в наше время купить диплом о среднем образовании?» - спрашивает анонимный горожанин в группе Märgatud Tallinnas в Facebook. «У меня был разговор со знакомым, который утверждал, что можно купить аттестаты конца 90-х годов, причем в то время они даже не были зарегистрированы, поэтому их нельзя найти через поисковую систему».