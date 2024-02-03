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Беспокойство анонимного таллиннца: можно ли в наше время купить документ о среднем образовании?

Limon.ee
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Документ об окончании средней школы. Снимок иллюстративный.
Документ об окончании средней школы. Снимок иллюстративный. Фото: Toomas Volmer

Пока одни ищут в супермаркетах дешевое молоко и хлеб, другие пытаются в глубинах Интернета купить диплом. Тема, которая в последний раз была особенно актуальна в начале 00-х, получила новый импульс благодаря анонимному таллиннцу: можно ли вместо учебы просто купить диплом? Об этом пишет Elu24.

 

«Кто-нибудь может подсказать, можно ли в наше время купить диплом о среднем образовании?» - спрашивает анонимный горожанин в группе Märgatud Tallinnas в Facebook. «У меня был разговор со знакомым, который утверждал, что можно купить аттестаты конца 90-х годов, причем в то время они даже не были зарегистрированы, поэтому их нельзя найти через поисковую систему».

Вопрос, конечно, вызвал оживленную дискуссию, многие задались вопросом, действительно ли средняя школа настолько сложна, что приходится задумываться о покупке аттестата. «Боже мой! Идите в школу!» - воскликнул один. «Не можете сами проучиться три года? Очевидная глупость или лень!»

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