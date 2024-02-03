СМОТРИТЕ ⟩ «Грубая и фальшивая»: завирусившееся видео Энн Хэтэуэй вызвало горячие споры в Сети

А все из-за ролика, снятого в 2022 году после показа Valentino в Италии. Внимание пользователей X (бывший Твиттер) привлекло то, как актриса общается с фанатами, собравшимися у выхода. Энн заявила, что людей слишком много и раз она не может сделать фотографии со всеми, то не будет сниматься ни с кем.

Do you think Anne Hathaway is being polite or impolite to her fans in this video? pic.twitter.com/ebOznRB8pu — Oli London (@OliLondonTV) January 31, 2024

«Calma (спокойствие - итал.)! Я не могу фотографироваться со всеми. Но я встану здесь и помашу рукой, если вы хотите сделать фото на память. Я не могу дать автографы, вас слишком много. Mi dispiace (мне жаль - итал.), но я хочу, чтобы у вас что-то осталось, поэтому, если хотите, я просто немного помашу. Спасибо за понимание», - обратилась актриса к своим итальянским поклонникам, которые ждали ее на улице.

Пользователи соцсети разделились на два лагеря. Одни не нашли в видео ничего криминального. «Это достаточно вежливо. Знаменитости вообще-то не обязаны общаться с фанатами», «По крайней мере, она отказала любезно, а могла бы просто захлопнуть дверь перед их носами», «Все имеют право экономить энергию и защищать границы - и звезды в том числе. Она выделила время, чтобы ясно объяснить свои границы и взяла под контроль хаос вокруг нее», - пишут защитники Энн. А кое-кто и вовсе впечатлен итальянским актрисы.

Тем временем другие вовсю критикуют Хэтэуэй за неуважение к фанатам. «Представьте, десять часов ждать звезду ради пяти секунд и одной "calma"», «Снисходительно и грубо. Звучит отрепетированно, она явно не собиралась фотографироваться, даже если бы там было пять человек», «За то время, что она все это говорила, вполне можно было успеть дать несколько автографов и сделать фото. Это все лишнее», «Грубость и фальшивая вежливость одновременно».