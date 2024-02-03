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ГОРЯЧО! ⟩ 50-летняя Хайди Клум позировала обнаженной на пляже

Limon.ee
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Хайди Клум.
Хайди Клум. Фото: Tinseltown / Shutterstock

Одна из самых известных моделей в мире Хайди Клум в очередной раз доказала, что она - икона вне времени. В Instagram она поделилась обжигающими кадрами из нового музыкального клипа, где модель избавилась от лишней одежды, оставив на себе только шубу, пишет Naine.

Не знающая возраста красавица поразила пользователей Сети, когда поделилась в Instagram кадрами со съемок нового сексуального клипа. Клум только что выпустила новую песню Sunglasses at Night, которую в 1984 году впервые исполнил Кори Харт. Продюсером новой версии песни выступил всемирно известный Tiësto.

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