ГОРЯЧО! ⟩ 50-летняя Хайди Клум позировала обнаженной на пляже

Одна из самых известных моделей в мире Хайди Клум в очередной раз доказала, что она - икона вне времени. В Instagram она поделилась обжигающими кадрами из нового музыкального клипа, где модель избавилась от лишней одежды, оставив на себе только шубу, пишет Naine.