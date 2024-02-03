Одна из самых известных моделей в мире Хайди Клум в очередной раз доказала, что она - икона вне времени. В Instagram она поделилась обжигающими кадрами из нового музыкального клипа, где модель избавилась от лишней одежды, оставив на себе только шубу, пишет Naine.
Для подписчиков
ГОРЯЧО! ⟩ 50-летняя Хайди Клум позировала обнаженной на пляже
Не знающая возраста красавица поразила пользователей Сети, когда поделилась в Instagram кадрами со съемок нового сексуального клипа. Клум только что выпустила новую песню Sunglasses at Night, которую в 1984 году впервые исполнил Кори Харт. Продюсером новой версии песни выступил всемирно известный Tiësto.