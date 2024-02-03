ФОТО ⟩ Британская аристократка и жена голливудского продюсера найдена мёртвой

Согласно источнику, 39-летняя Изабель выпала с балкона верхнего этажа отеля Angeleno в западной части Лос-Анджелеса. Женщина была обнаружена мёртвой прибывшими на место полицейскими в зоне бассейна. В онлайн-записях офиса медицинского эксперта Лос-Анджелеса смерть Изабель значится как самоубийство, а в качестве причины указаны «множественные повреждения в результате падения». Томас не оставила предсмертной записки, поэтому мотив её действий не ясен.

Изабель и Брэдли Томас. Фото: Javier Rojas/Zumapress.com

Изабель Томас родилась в Англии в семье баронета и окончила Оксфорд по специальности «нейронауки». Она переехала в Лос-Анджелес, где сняла несколько документальных фильмов и стала членом консультативного совета Центра рассказчиков и учёных Калифорнийского университета. Изабель была званым гостем и диджеем на светских мероприятиях, дружила с Эми Уайнхаус и другими знаменитостями.

Изабель и Брэдли Томас поженились в 2018 году и воспитывали маленьких близнецов Поппи и Грейс. Последний раз их видели вместе 13 января на мероприятии BAFTA в Беверли-Хиллз. Для продюсера этот брак стал вторым: он развёлся с актрисой Хилари Мэтьюс в 2015 году.

Изабель и Брэдли Томас. Фото: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures/TM/ROT/Capital Pictures

58-летний голливудский продюсер Брэдли Томас находится на пике своей карьеры. Фильм «Убийцы цветочной луны», над которым он работал совместно с режиссёром Мартином Скорсезе, получил 10 номинаций на «Оскар». Он также продюсировал фильмы «Треугольник печали», «Тупой и ещё тупее», «Любовь зла», «Все без ума от Мэри», «Заводила», «Все деньги мира» и другие.