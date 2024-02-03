По данным журналистов, мужчина должен был сыграть русского йога с именем Валентин в одном из отелей Таиланда. Сам актер считает, что причиной его увольнения стали обстоятельства, которые выходят за рамки творчества, пишет Фокус.
Сербского актера Милоша Биковича убрали из сериала «Белый лотос»: он не стал молчать
Сербский актер с российским гражданством Милош Бикович, который должен был сыграть в сериале от американского канала HBO «Белый лотос», был снят с роли. Об этом сообщает издание Deadline.
По данным журналистов, действия третьего сезона должны будут происходить в одном из отелей Таиланда. Туда Милош Бикович прибыл, чтобы сыграть эпизодическую роль персонажа с именем Валентин - флиртующего русского йога, а также наставника заведения по улучшению жизни. Теперь его роль будет переписана и переснята.
Съемки запланированы на Самуи, острове Пхукет, а также в Бангкоке, но уже без сербского актера с российским гражданством.
В HBO официально никак не комментировали замену актерского состава на момент публикации материала.
Увольнение Биковича с «Белого лотоса»: реакция актера
На своей странице в социальной сети Instagram Милош Бикович опубликовал Stories, в которой и прокомментировал решение руководства HBO снять его с роли.
По его словам, он сам вырос в стране, которая была в состоянии войны и с 11 лет он проводил свои ночи в убежищах из-за активных бомбардировок. Сейчас в мире огромное количество активных военных действий и конфликтов и каждый из них имеет свои обстоятельства и актер желает, чтобы «все это прекратилось и любовь восторжествовала».
«Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусства», - заявил Милош Бикович.
Отдельно он добавил, что был рад сниматься в сериале «Белый лотос», который ему действительно понравился. Он работал с коллегами, которых уважает, однако теперь его участие в проекте невозможно и причиной стали обстоятельства, как говорит актер, которые выходят за рамки творчества и он «не готов менять свои принципы».
«Несмотря ни на что, я верю, что искусство способно лечить. Верю, что оно может объединять и строить мосты. И мои убеждения и преданность своему делу остаются неизменными», - подытожил Милош Бикович.
Милош Бикович: позиция
Стоит отметить, что Милош Бикович неоднократно высказывался касаемо своей любви к России и даже называл ее своей родиной.
«Более семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это официально закреплено», - писал он в Instagram после получения гражданства.
В 2018 году президент РФ Владимир Путин лично наградил сербского актера медалью Пушкина. Это государственная награда России, которую вручают за заслуги в области культуры и искусства, образования, гуманитарных наук и литературы.
Напомним, 25 января в МИД Украины отреагировали на то, что HBO выделил роль в американском сериале «Белый лотос» сербскому актеру, который поддерживает политику России и даже получил «красный» паспорт. Украинское дипломатическое ведомство обратилось к руководству телеканала и спросило, нормально ли им работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право.