Сербского актера Милоша Биковича убрали из сериала «Белый лотос»: он не стал молчать

Отдельно он добавил, что был рад сниматься в сериале «Белый лотос», который ему действительно понравился. Он работал с коллегами, которых уважает, однако теперь его участие в проекте невозможно и причиной стали обстоятельства, как говорит актер, которые выходят за рамки творчества и он «не готов менять свои принципы».

«Несмотря ни на что, я верю, что искусство способно лечить. Верю, что оно может объединять и строить мосты. И мои убеждения и преданность своему делу остаются неизменными», - подытожил Милош Бикович.

Милош Бикович: позиция

Стоит отметить, что Милош Бикович неоднократно высказывался касаемо своей любви к России и даже называл ее своей родиной.

«Более семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это официально закреплено», - писал он в Instagram после получения гражданства.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин лично наградил сербского актера медалью Пушкина. Это государственная награда России, которую вручают за заслуги в области культуры и искусства, образования, гуманитарных наук и литературы.

Напомним, 25 января в МИД Украины отреагировали на то, что HBO выделил роль в американском сериале «Белый лотос» сербскому актеру, который поддерживает политику России и даже получил «красный» паспорт. Украинское дипломатическое ведомство обратилось к руководству телеканала и спросило, нормально ли им работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право.