Большая разница в возрасте: экс-солистка «ВИА Гры» рассказала о своей роли в разводе Брежневой и Меладзе

Поклонники предположили, что не обошлось без третьих лиц и обвинили во всем экс-солистку «ВИА Гры» Софию Тарасову.

По их мнению, именно с ней Меладзе закрутил роман и, как следствие, расстался с женой. Накануне Тарасова решила прокомментировать отношения с Константином.

В интервью YouTube-канала Natalie Newt Door София не без юмора подчеркнула, что поводом для слухов стала общая песня с продюсером, вышедшая накануне заявления Брежневой. Пользователи удивлялись, почему для дуэта Меладзе выбрал именно Тарасову, а не других солисток группы. По мнению певицы, поверить в ее талант хейтерам и простым наблюдателям было сложно, поэтому они сразу решили - все дело в их романе. На самом деле ничего кроме творчества музыкантов не связывает. Тем более между ними огромная разница в возрасте.

«Я не знаю, насколько нужно быть безумным человеком, чтобы верить в то, что с нашей разницей в возрасте возможна какая-нибудь романтическая история. Для меня он невероятно талантливый и гениальный композитор и человек, с которым мне удалось работать. А когда все опускают вот так… Ну потому что когда человек недалек, единственное оправдание, которое он может найти, - это то, что за деньги все или из-за кровати у нас…» , - сказала она, вроде бы сняв все подозрения своей вины по разводу звездного композитора.

Фрагмент шоу разместил в своем Telegram-канале обозреватель шоу-бизнеса Евгений Беспалов. Также он сделал небольшой комментарий к видео. В частности, о словах солистки: «У нас в стране привыкли, что все за деньги или через кровать».

«Вопрос: Какую страну София считает своей? Родилась и выросла в Киеве, но паспорт российский, о войне принципиально молчит», - написал обозреватель в посту.

А поскольку вопрос в большей степени риторический, то Евгений заключает: «Ждуны-молчуны возвращаются в информационное пространство, как крысы».