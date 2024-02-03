В Нарве пройдет фестиваль ЛГБТК+ культуры: насколько безопасна жизнь открытых квир-персон в городе

На протяжении двух дней в Нарве, помимо показов фильмов, будут обсуждаться самые разные темы. На встречах с режиссёрками, специалистами по образовательным вопросам, политиками и жителями Нарвы как из сообщества, так и широкого общества, фестиваль Q-Space создаст пространство для понимания и диалога, а также для планов на будущее.

Открытый микрофон о потребностях квир-сообщества Нарвы

«ЛГБТК-люди Нарвы: мы здесь!» Так называется встреча с теми, кому важно обсудить такие вопросы, как места встреч квир-людей, каминг-аут, можно ли жить в Нарве безопасно, если ты открытая квир-персона, или надо обязательно переезжать в крупный город или скрывать свою идентичность? Какие тактики существуют и что мы можем изменить совместными усилиями для безопасности и принятия в Нарве?

В дружественном и принимающем пространстве организаторки предлагают поделиться идеями при участии опытной ведущей - гештальт-терапевта Алефтины Шаульской.

Для участия в воркшопе необходимо заполнить форму регистрации. Количество мест ограничено - 30. Регистрация открыта до 10 февраля 2024.

18 февраля, 16:00–17:20, NART, Йоала, 18.

Гендерная идентичность и информированность общества о трансгендерности

Часто о трансгендерности бытуют мифы и заблуждения. Из-за этого транслюди сталкиваются с непониманием и травлей, а риск оказаться на улице для трансперсон является самым высоким в ЛГБТК-сообществе. Об этом же говорят высокие показатели суицидов среди трансгендерных людей, если они сталкиваются с систематическим отвержением.